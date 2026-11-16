Im Alten Peter wird am Dienstag (17.11.) die heilige Munditia gefeiert. Schon seit Jahrhunderten suchen Alleinstehende bei ihr Beistand – und mitunter entsteht danach wirklich eine neue Partnerschaft.

Ein Gottesdienst in der Peterskirche am Viktualienmarkt: Heute gibt es eine Lichterprozession für die heilige Munditia – ein Abend für (noch) Alleinstehende.

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Munditia ist die Schutzpatronin der Alleinstehenden, der Unverheirateten und der ledigen Mütter. Auch gilt sie als Fürsprecherin der "gefallenen Mädchen". Wer der Dame persönlich gratulieren möchte, kann das am Dienstag, 17. November, um 18 Uhr im Alten Peter tun. Dort wird sie mit einem feierlichen Gottesdienst und einer Lichterprozession geehrt – und seit Jahrhunderten zieht es die Singles dorthin.

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Die Münchnerin Susanne J. (42) hat Munditia mitten in der Corona-Zeit kennengelernt. Damals, als viele Menschen unter Einsamkeit litten, unternahm sie mit ihren Freundinnen eine kleine Stadtführung durch München. Die Stadtführerin erzählte von der Heiligen im Alten Peter. Also gingen die Frauen hinein und zündeten ein Kerzerl an. Susanne war sofort von Munditias Erscheinung angetan. "Für mich sieht sie aus wie eine richtige Grande Dame", erzählt Susanne. "So elegant, in dieser schicken Pose und immer ein Glaserl in der Hand!"

Champagner ist es allerdings nicht. Das Gefäß gilt als Blutkelch und weist sie als Märtyrerin aus. Nach dem Kirchenbesuch gingen die Freundinnen auf ein Bier und stießen auf Munditias Beistand an. Zwei Wochen später lernte Susanne tatsächlich ihren zukünftigen Ehemann kennen. Seither kommt das Paar einmal im Jahr in den Alten Peter, um sich bei Munditia zu bedanken.

Die Reliquie der heiligen Munditia, reich verziert und hinter Glas. Das Gefäß, das sie in ihrer rechten Hand trägt, ist ein sogenannter Blutkelch und weist sie als Märtyrerin aus. © Copyright: xDreamstimexLegacy199 (www.imago-images.de)

Doch wer war diese geheimnisvolle Grande Dame eigentlich? Roland Götz vom Archiv des Erzbistums München und Freising hat für die AZ zwei historische Urkunden herausgesucht, die Licht ins Dunkel bringen. Ihre Gebeine wurden auf päpstlichen Befehl den römischen Cyriaca-Katakomben entnommen. An ihrem Platz befand sich ein Grabstein. Dessen Inschrift verrät zumindest eines über die Verstorbene: Sie wurde 60 Jahre alt. Am 18. April 1675 bestätigte Bischof Joseph Eusanius in Rom die Echtheit der Reliquien, die dem Münchner Ratsherrn Franz Benedikt Höger geschenkt worden waren.

Auch Munditias Festtag wurde damals auf den 17. November festgelegt. Doch bevor die Münchner ihre neue Heilige öffentlich verehren durften, musste noch der zuständige Bischof seinen Segen geben. Am 3. September 1676 war es so weit: Fürstbischof Albrecht Sigmund von Freising ließ die Reliquien prüfen und genehmigte ihre Verehrung.

Einsame Herzen der Stadt nutzten das Munditia-Fest seit jeher als Singlebörse

Um die Heilige ranken sich allerlei Legenden. Eine davon erzählt von den "Hübschlerinnen", wie Prostituierte früher genannt wurden. Sie sollen regelmäßig vom Bordell am Sendlinger Tor zu Munditia gepilgert sein. Die Geschichte hat allerdings einen Haken: Das Bordell war längst geschlossen, als die Heilige nach München kam. "So ein Schmarrn!", findet auch die promovierte Historikerin und Stadtführerin Dorothea Hutterer. Dass die einsamen Herzen der Stadt das Munditia-Fest allerdings seit jeher als Singlebörse genutzt haben, hält sie für glaubhaft.

Und sie hat es sogar schon einmal erlebt. "Romcom (romantische Komödie)", schmunzelt sie. Hutterer gefällt besonders, dass die Heilige auch nach Jahrhunderten nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. "Sie ist zeitlos und modern gleichermaßen. Sie ist in alter Frische und barocker Manier präsent." Und, wie gesagt, sie kann bei der Partnersuche helfen.

Man muss nicht katholisch sein, um bei der heiligen Munditia vorbeizuschauen

Pfarrer Daniel Lerch vom Alten Peter möchte Munditia allerdings keineswegs auf die Rolle einer himmlischen Partnervermittlung reduzieren. "Munditia ist keine Heilige des Mangels", erklärt er. Schließlich fehlt einem Menschen nicht zwangsläufig etwas, nur weil er allein lebt. Manche wünschen sich sehnlichst einen Partner, andere haben sich ganz bewusst und selbstbewusst für ein Leben allein entschieden. Und sind damit glücklich! Beide sind bei Munditia gleichermaßen willkommen. Denn für Pfarrer Lerch ist sie eine Heilige für alle Menschen. Für Verliebte und Verlassene, für Einsame und für jene, die ihre Unabhängigkeit genießen, für Frauen und Männer.

Man muss übrigens auch nicht katholisch sein, um bei der heiligen Munditia vorbeizuschauen. Nicht einmal gläubig. Wer sich einsam fühlt, hat heute Abend im Alten Peter jedenfalls Gelegenheit, unter Menschen zu kommen. Vielleicht fällt einem bei der Lichterprozession jemand auf, mit dem man gerne ein paar Worte wechseln möchte. Warum also nicht einfach fragen, ob man danach noch gemeinsam ein Bier trinken geht? Susanne J. hat es vorgemacht. Ob es bei ihr ein Wunder war? Wer weiß. Auch eine Heilige kann einem den ersten Schritt nicht abnehmen. Munditia kümmert sich um den himmlischen Beistand. Für das erste gemeinsame Bier sind die Menschen dann selbst zuständig.

Mehr Infos zu Reliquien in München

Unter Reliquien versteht man sterbliche Überreste von Heiligen, aber auch Gegenstände, die sie berührt haben sollen. Die findet man nicht nur in Kirchen. Auch die Wittelsbacher waren leidenschaftliche Sammler. In der Residenz sind heute noch etwa 60 kostbare Reliquienbehälter erhalten, darunter angebliche Schädel von Johannes dem Täufer, seiner Mutter Elisabeth und zwei heiligen Päpsten. Im "Kindlschrein" liegen mumifizierte Körper, die von den Kindern stammen sollen, die König Herodes einst in Bethlehem ermorden ließ.

Der Reliquien-Hype vergangener Jahrhunderte trieb wilde Blüten. Die Echtheit vieler heiliger Überreste ist historisch unbewiesen. Besonders begehrt waren Gebeine aus den römischen Katakomben. Dort wurden Skelette ausgegraben und kurzerhand zu frühchristlichen Märtyrern erklärt. Häufig wusste niemand, wer die Toten überhaupt gewesen waren. Man gab ihnen Heiligennamen, schmückte ihre Knochen mit Gold und Edelsteinen und stellte sie zur Verehrung aus.

Thema: Alleinlebende in München

München ist eine Hochburg der Alleinlebenden. In mehr als jedem zweiten Haushalt wohnt nur eine Person. Nach Angaben des Statistischen Amts der Landeshauptstadt sind es 472.378 von insgesamt 868.183 Privathaushalten. 54,4 Prozent also. Für den ersten Platz unter den deutschen Städten im Ranking der Alleinlebenden reicht es allerdings nicht. Berlin liegt mit 56,8 Prozent noch vor München. Besonders viele Menschen wohnen in der Maxvorstadt (67,7 Prozent), der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (64,8) und in Altstadt-Lehel (63,7) allein.

Doch Vorsicht: Alleinlebend bedeutet nicht automatisch Single! Schließlich können auch glücklich Verliebte zwei Wohnungen haben. Wie viele Münchner tatsächlich auf Partnersuche sind, verrät diese Statistik nicht.