Das Wetter in München und Bayern: Wann kommt der Schnee?

Mit dem Wochenbeginn werden im Freistaat die ersten Schneeflocken erwartet. Auch in tieferen Lagen können Flocken fallen. Münchner müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Wo sich die Menschen schon zum Wochenstart auf die weißen Eiskristalle freuen können.

In Bayern können heute auch abseits der Berge die ersten Schneeflocken fallen. Vereinzelt fallen Flocken oder Graupel bis zu einer Höhe von rund 400 Metern in Unterfranken. Oberhalb von 600 Meter ist laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet mit leichtem Schneefall zu rechnen. Im südlichen Alpenvorland können dann etwa ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Auch in den Hochlagen des Bayerwaldes rechnen die Wetterexperten mit Schnee. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 3 Grad in Hochfranken und 10 Grad im östlichen Alpenvorland.

Münchner müssen noch etwas auf den Schnee warten. Der heutige Montag startet mit einer Restwärme vom Wochenende von 9 Grad. Die Temperaturen sinken allerdings bis 17 Uhr bereits auf 3 Grad ab, in der Nacht wird es mit –1 Grad frostig.

Glätte in der Nacht

Autofahrer müssen am Dienstagmorgen wieder vorsichtiger unterwegs sein: In der Nacht sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt auf 0 bis –4 Grad ab. Wegen des Schnees und überfrierender Nässe kann es verbreitet glatt werden.

Bis zu einer Höhe von 400 Metern können einzelne Schneeflocken fallen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstag scheint vor allem in Schwaben und Oberbayern verbreitet die Sonne. Es werden Höchstwerte zwischen 1 und 7 Grad vorausgesagt. In München wird es freundlich, aber bei gerade einmal 3 Grad Höchsttemperatur. Lediglich im nördlichen Franken könnten einzelne Regentropfen oder Schneeflocken fallen. In der Nacht wird es noch kälter: Die Temperaturen fallen auf 0 bis –8 Grad. Besonders kalt wird es in den Tälern von Alpen und Bayerwald.

Schnee in München ab Donnerstag

Ein erstes Wintergefühl mit Schnee erreicht München erst in der zweiten Wochenhälfte. Bei maximal 3 Grad Höchsttemperatur soll es ab Donnerstag schneien – und zwar bis einschließlich Samstag. Am Wochenende können sogar Werte von bis zu minus 5 Grad erreicht werden.

