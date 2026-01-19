Das war wirklich knapp: Auto geht mitten in München in Flammen auf

Am Montagmittag geht im Münchner Osten ein Auto in Flammen auf. Die Fahrerin kann sich und ihre Katze im letzten Moment mit heiler Haut retten. Die ganze dramatische Geschichte.

Aus dieser Flammenhölle konnten sich die Autofahrerin und ihre Kartze in Sicherheit bringen.

Schockmoment auf dem Weg zum Tierarzt für Frauchen und ihr Kätzchen. Als die Fahrerin am Montagvormittag in Ramersdorf von einem Tierarztbesuch kam und ihr Auto abstellte, schlugen ihr plötzlich und unvermittelt Flammen aus dem Motorraum entgegen.

Die Katze befand sich noch im Kofferraum und damit glücklicherweise weit genug vom Brandherd entfernt, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Besitzerin konnte ihr Haustier noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst retten. Die Besatzung des alarmierten Löschfahrzeugs der Feuerwehr sah schon von Weitem die enorme Rauchwolke in den Himmel aufsteigen.

Vor Ort in der Redlingerstraße wurden die Feuerwehrler "von einer aufgeregten Dame, einer unverletzten Katze und einem vollständig brennenden Mercedes-Benz erwartet", so der Feuerwehrsprecher weiter.

Eine kalte Dusche mit 1.600 Litern Löschwasser

Ein Trupp unter Atemschutz konnte mit dem Schnellangriffsschlauch und den 1.600 Litern Löschwasser im Tank des Löschfahrzeuges die Flammen schnell niederschlagen und den Brand bekämpfen. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde sicherheitshalber auf eine mögliche Verrauchung kontrolliert, diese konnte aber ausgeschlossen werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Fahrzeugbesitzerin übergeben. Zur weiteren Beruhigung verblieb sie in der Obhut ihrer Katze. Zur Ursache oder zur Schadenssumme liegen der Branddirektion keine Informationen vor.