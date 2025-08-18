In der Schillerstraße im Münchner Bahnhofsviertel hätten Gewalt und Drogendelikte zugenommen, heißt es. Doch was sagen die, die hier jeden Tag mit Süchtigen arbeiten? Die AZ hat sich mit Sozialarbeitern des Drogennotdienstes getroffen und sie gefragt, was sich dort verändert hat, was sie von mehr Kameras halten und was ihnen wirklich helfen würde.

Die Schillerstraße im südlichen Bahnhofsviertel: Hier gehe es zu wie auf einem anderen Planeten, sagte der CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner im AZ-Interview. Ist das wirklich so?

Kurz vor der Verabschiedung nach einem Gespräch, das fast zweieinhalb Stunden dauerte, zeigt Andreas Berger die Klos. Die Türen sind unten abgeschnitten, damit er die Füße sehen kann. Oder den Kopf, wenn dort jemand umgekippt ist.

Andreas Berger macht vor, wie er dann gegen die Tür hämmern würde. Wie er sie mit dem kleinen Vierkantschlüssel öffnen würde, der immer an seinem Schlüsselbund hängt. Wie er Hilfe holen würde. Es ist ein Schauspiel für die Abendzeitung. Aber eines, das für Andreas Berger schon oft Realität war.

Berger ist Sozialarbeiter. Er arbeitet für den Drogennotdienst L43 vom Verein Prop. An der Landwehrstraße betreibt dieser eine Notschlafstelle und einen Kontaktladen, wo Drogensüchtige saubere Spritzen bekommen, aber auch Eistee, Wasser, Snacks und an Wochenenden und Feiertagen ein warmes Mittagessen.

Unterwegs mit dem Drogennotdienst in München: 100.000 Spritzen 2024

100.000 Spritzen hätten er und sein Team 2024 ausgegeben, erzählt Berger. Drogen-Konsum ist hier verboten. Doch nicht alle halten sich daran oder der Stoff wirkt erst später. Jedenfalls musste letztes Jahr 35 Mal der Notarzt kommen, weil Menschen eine Überdosis hatten, erzählt Berger. Drei überlebten nicht.

In dem Café, das Prop an der Landwehrstraße 43 betreibt, bekommen Drogensüchtige saubere Spritzen. © Christina Hertel

Berger macht diese Arbeit seit 14 Jahren. Er hat erlebt, wie Menschen an Drogen sterben. Aber er hat auch vielen das Leben gerettet – und zwar längst nicht nur durch Herz-Rhythmus-Massage.

Das Zentrum von Bergers Arbeit liegt im südlichen Bahnhofsviertel. Auch in der Schillerstraße ist er jeden Tag unterwegs. Über sie sagte der CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner in einem AZ-Interview, dass es dort zugehe wie auf einem anderen Planeten. Wegen der Kriminalität, der Gewalt, der Drogen. Seine Lösung: mehr Kameras. Doch würden die wirklich helfen? Die AZ hat sich von Andreas Berger, seiner Kollegin Regina Radke und seinem Chef Marco Stürmer herumführen lassen.

"Eine Abhängigkeit ist eine chronische Erkrankung"

Zuerst wollen die Drei ein paar Dinge erklären – und zwar lieber in einem Besprechungsraum als im Gewusel auf der Schillerstraße. "Eine Abhängigkeit ist eine gravierende, chronische Erkrankung. Unser Team weiß: Wenn wir den Menschen nicht helfen, hilft ihnen niemand mehr", sagt Marco Stürmer. Das wichtigste Ziel von Prop sei, das Überleben der Menschen zu sichern.

"Wenn wir den Menschen nicht helfen, hilft ihnen niemand mehr", sagt Marco Stürmer. Er ist der Geschäftsführer des Drogennotdienstes Prop. © Christina Hertel

Die meisten seiner Klienten leben auf der Straße. Am häufigsten konsumieren sie nicht Heroin, sondern Kokain, was man klischeehaft eher mit reichen Geschäftsleuten in Verbindung bringt. Die Preise für Kokain seien allerdings enorm gefallen, weil in Südamerika viel mehr produziert werde.

"Statt 100 Euro pro Gramm zahlt man mittlerweile eher 60", sagt Sozialarbeiter Berger. Die Wirkung unterscheide sich. "Bei Heroin wird man ruhig, es sediert. Bei Kokain wird man energetisch aufgeladen, fühlt sich stark." Und: Heroin wirke drei bis vier Stunden, Kokain 20 bis 30 Minuten. Manche seiner Klienten müssten bis zu 15 Mal am Tag konsumieren, die meisten "intravenös", wie er sagt. Also zum Beispiel mit einer Spritze.

"Für die Menschen ist das ein Fulltime-Job", sagt Sozialarbeiterin Radke. Weil sie an Geld kommen müssen, an den Stoff, an einen Ort, an dem sie konsumieren können. Und dann geht das Ganze gleich wieder von vorne los. Viele ihrer Klienten würden 1500 bis 2000 Euro im Monat für Kokain ausgeben. "Mit Betteln und Flaschensammeln alleine kommt das nicht zusammen", sagt sie. Sie müssten es sich irgendwie anders "organisieren".

Die Polizei stellt tatsächlich mehr Fälle im südlichen Bahnhofsviertel, insbesondere der Schillerstraße, fest. Hauptsächlich geht es laut Polizei um Körperverletzungs- und Betäubungsmitteldelikte – und zwar "überwiegend szene-intern". Trotzdem hätten diese Taten negative Auswirkungen auf die subjektive Sicherheit, heißt es von der Polizei außerdem.

"Das Viertel steht unter Stress"

Einen Ort, an dem es häufig zu Gewalt innerhalb der Szene kommen soll, kennen die drei Sozialarbeiter. Sie laufen in die Adolf-Kolping-Straße, dorthin, wo sich mal ein Parkhaus befand und jetzt eine Baugrube. "Eigentlich sollten hier Büros und Gastronomie entstehen", erzählt Regina Radke. Doch die Baustelle stehe schon lange still. Auf dem Boden liegen Zigarettenstummel, Glasscherben, ein zerknülltes T-Shirt. Was sich hier genau abspielt, wissen die Drei nicht.

Diese Baustelle an der Adolf-Kolping-Straße 10 steht schon lange still. © Christina Hertel

Radke, die schon seit 32 Jahren den Drogennotdienst leitet, beobachtet, dass sich das südliche Bahnhofsviertel verändert habe: "Durch die vielen Baustellen wird es immer enger. Das Viertel steht unter Stress." Und dass es immer weniger Nischen gibt, die nicht verriegelt oder zugebaut sind, führt aus ihrer Sicht dazu, dass mehr auf der Straße konsumiert werde.

Regina Radke (64) arbeitet schon ihr halbes Leben als Sozialarbeiterin für den Drogennotdienst. © Christina Hertel

Tatsächlich besteht die Schillerstraße, wenn man vom Hauptbahnhof her kommt, vor allem aus Baustellen und Hotels. Wohnungen gebe es hier kaum noch welche, sagt Radke. Dafür Wettbüros und Strip-Lokale. Während sie das erzählt, laufen zwei Männer die Straße entlang, einer steckt schnell einen großen Batzen Cannabis weg.

Der Spaziergang durch Bahnhofsviertel führt an vielen weiteren Baustellen vorbei, die meisten für teure Büros. Was wohl passiert, wenn die Geschäftsleute auf die Drogenszene treffen? Schon jetzt beobachte sie, dass die Menschen weiterziehen – zum Goetheplatz, zum Harras, ins Westend. Für Streetworker seien sie durch die ständig wechselnden Orte immer schwieriger zu erreichen, sagt Radke.

Im südlichen Bahnhofsviertel werden gerade viele Büros gebaut. Zum Beispiel dieses an der Schwanthalerstraße. © Christina Hertel

Die Drei laufen weiter zu einem Hinterhof an der Schillerstraße, der mit einem Zaun abgeriegelt ist. "Früher war der offen", sagt Berger. Auf seinem Handy zeigt er Bilder von herumliegenden Spritzen.

Andreas Berger liebt seinen Job, sagt er der AZ. Denn er mag die Klientel, die von vielen abgewertet und nicht gesehen werde. © Christina Hertel

Dass viele ihre Hinterhöfe abriegeln, kann er nachvollziehen. Für seine Klientel bedeute das aber auch, dass sie sich einen neuen Ort suchen müssen. Statt mehr Kameras wünscht er sich einen Drogenkonsumraum, damit Süchtige nicht mehr gezwungen sind, sich in Parks oder Hauseingängen den nächsten Schuss zu setzen. Berger ist überzeugt, dass das Leben retten – und das Viertel befrieden könnte.