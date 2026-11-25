Das Präsidium in München testet zwei spezielle Drohnen zur Aufklärung bei besonderen oder schwierigen Einsätzen. Eines der Fluggeräte startet direkt vom Dach des Polizeipräsidiums. 60.000 Euro kostet das System.

Pfeilschnell schießt die blaugelbe Drohne, ausgestattet mit einem kleinen Blaulicht, in den Himmel über München und nimmt Kurs auf den Englischen Garten. Nach zwei Minuten ist sie am Ziel über der Sportanlage Hirschanger. Dort streiten sich vier Männer, einer von ihnen schlägt mit einem Baseballschläger zu.

Die Drohne liefert gestochen scharfe Bilder, lange bevor der erste Streifenwagen am Tatort eintrifft. Der Mann mit dem Baseballschläger versucht, sich hinter Büschen zu verstecken. Er hat keine Chance, die Polizeidrohne ist mit Infrarot- und Nachtsichttechnik ausgerüstet. "Das System ist unser fliegendes Auge", sagt Polizeipräsident Thomas Hampel bei der Vorstellung des neuen Systems am Mittwoch im Präsidium. Das Video vom Einsatz im Englischen Garten war lediglich eine Übung. Doch es zeigt, welche Möglichkeiten die neue Technik der Polizei bietet.

Die Drohnen liefern in Echtzeit Livebilder vom Geschehen. "So kann die Polizei sich sehr schnell ein möglichst umfassendes Bild bei einer Einsatzlage machen", sagte Minister Joachim Herrmann (CSU). Es gehe dabei um wichtige Informationen für die Beamten: Wo halten sich am Einsatzort Menschen auf? Sind sie verletzt? Welche Zugangs-, Flucht- oder Rückzugswege gibt es? Sind Hindernisse oder Gefahren erkennbar? "Der entscheidende Vorteil liegt dabei im Zeitgewinn", sagte Herrmann.

Münchner Polizei testet Flugdrohnen

Rechtliche Gründe: Polizei darf Drohne nicht überall einsetzen

Wobei sich die Münchnerinnen und Münchner jetzt keine Sorgen machen müssen, dass ihnen die Polizei bei den Weihnachtseinkäufen in die Taschen filmt. Auch bei Demos kann das System aus rechtlichen Gründen derzeit nicht eingesetzt werden. Möglich sind Flüge bei ungeplanten Ereignissen, beispielsweise bei Gefahrenlagen, wenn Leib und Leben von Menschen in Gefahr sind. Bei Amokläufen, Anschlägen oder auch bei Unglücken können die Drohnen eingesetzt werden.

Gespeichert werden die Videos 21 Tage, wie im Datenschutz geregelt. "Bilder und Videos von Straftaten dürfen länger gespeichert werden und vor Gericht als Beweismittel verwendet werden", erklärt Polizeipräsident Thomas Hampel.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), stellt gemeinsam mit Martina Endraß-Sohn, Projektleitung bei der Polizei München, und Thomas Hampel, Münchner Polizeipräsident, ein neues "Drone-in-a-Box"-System der Münchner Polizei vor. Dabei soll eine Drohne zu einem Einsatzort gesteuert werden, um bereits vor dem Eintreffen der ersten Streifen zusätzliche Informationen aus der Luft liefern zu können. © Julian Degler (dpa)

Fliegen könnten die Drohnen autonom. Doch das ist in Deutschland verboten. Gesteuert werden die Drohnen daher von einem Zwei-Mann-Team, einem Piloten und einem Luftraumbeobachter. Verbunden ist das Team mit der Einsatzleitung vor Ort und der Einsatzzentrale im Präsidium.

Gestartet werden die Fluggeräte mit dem klangvollen Namen "Carma" aus einer geschützten und beheizten Box. Aufgeladen sind die Drohnen in der Station innerhalb von 20 Minuten zu 80 Prozent, ähnlich wie ein Handy. Je nach Außentemperatur beträgt die Flugzeit etwa 30 Minuten. Die Drohnen fliegen dabei in einer Höhe von 80 bis 120 Metern mit einer Geschwindigkeit von 54 km/h.

Kosten für das gesamte System belaufen sich auf 60.000 Euro

Das Präsidium verfügt für die achtmonatige Testphase über zwei Drohnen. Eine ist auf dem Dach des Präsidiums in der Ettstraße stationiert, die zweite bei der Bereitschaftspolizei in der Rosenheimer Straße. Die Kosten für das gesamte System belaufen sich auf 60.000 Euro.

Die beiden Münchner Polizeidrohnen sind vom Typ "DJI Standard" eines chinesischen Herstellers. Die Bundeswehr hat ihre chinesischen Drohnen aus Sicherheitsgründen kürzlich ausgemustert. Bei den Polizeidrohnen stammt lediglich die Hardware, also die Fluggeräte, aus China. Die Software kommt aus Deutschland und die Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert. Das soll verhindern, dass die fliegenden Augen der Münchner Polizei eines Tages für chinesische Geheimdienste arbeiten.

Münchner Feuerwehr nutzt seit fast einem Jahr Drohnen

Die Münchner Berufsfeuerwehr setzt schon seit fast einem Jahr bei der Bekämpfung von Bränden auf Drohnen-Aufklärung. Nach guten Test-Erfahrungen mit den voll automatisierten Geräten nahm die Feuerwehr München zuletzt ein drittes Gerät in den Dienst, das im Landkreis München eingesetzt wird.

Im Schnitt seien die Drohnen vier Minuten vor Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, hieß es bei einer Bilanz der Feuerwehr im Frühjahr. "Besonders die Phase der Erkundung wird unterstützt", sagte der Projektleiter bei der Feuerwehr, Christian Schnepf, damals. Dies helfe enorm bei der Planung und Koordination.