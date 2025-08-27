Das sind Münchens teuerste Adressen

In München erreichen Immobilienpreise immer neue Höhen – besonders in begehrten Lagen wie der Innenstadt, Schwabing oder dem Herzogpark. Ein Blick auf die teuersten Verkäufe der letzten Jahre zeigt: Der Markt bleibt in Bewegung.

In München ist Wohnen teuer – das ist bekannt. Doch zwischen 2019 und 2024 wurden in der Landeshauptstadt Immobilien verkauft, die selbst für Münchner Verhältnisse neue Maßstäbe setzen. Während Durchschnittspreise das Marktgeschehen abbilden, zeigen einzelne Verkäufe, wie weit die Preisspirale nach oben gehen kann.

Rekordverkäufe: Doppelhaushälfte für 10,7 Millionen Euro

Das Research-Team von Aigner Immobilien hat die teuersten Verkäufe der letzten Jahre zusammengetragen – . Der städtische Gutachterausschuss, dem auch Geschäftsführer Thomas Aigner angehört, führt solche Verkäufe in seinen Jahresberichten nicht separat auf. So wurde 2024 zwar eine Doppelhaushälfte für 6,9 Millionen Euro verkauft – der höchste Preis in diesem Segment in jenem Jahr. Doch der Rekord stammt aus 2023: Damals wechselte eine Doppelhaushälfte für satte 10,7 Millionen Euro den Besitzer.

Immobilien-Knaller: Villa im Herzogpark für 47,2 Millionen Euro

Den absoluten Spitzenwert hält ein Einfamilienhaus im Herzogpark. Die exklusive Villa wurde 2024 für unglaubliche 47,2 Millionen Euro verkauft – ein neuer Rekord für München. Der Herzogpark gilt seit jeher als eine der nobelsten Adressen der Stadt.

Wohnungen: Quadratmeterpreise auf Rekordniveau

Bei Wohnungen kommt es auf die Betrachtungsweise an: Geht es um den Gesamtpreis, liegt das Jahr 2022 vorn. Damals wurde eine Bestandswohnung für 15,4 Millionen Euro verkauft.

Beim Quadratmeterpreis führt hingegen 2024 mit 62.500 Euro pro Quadratmeter. Der Grund: Die Wohnungsgrößen variieren stark, was die Vergleichbarkeit erschwert.

„Die meisten dieser Häuser und Wohnungen liegen in der Innenstadt, Schwabing oder in den besonders exponierten Lagen wie dem Herzogpark in Bogenhausen“, sagt Thomas Aigner. Aus Datenschutzgründen dürfen genaue Adressen jedoch nicht genannt werden.

Großdeal in Au-Haidhausen: 320 Wohnungen für 264,5 Millionen Euro

2024 kaufte die Quantum Immobilien KVG 320 Wohnungen für 264,5 Mio. Euro. © Bayerische Hausbau Real Estate/Hans-Rudolf Schulz

Anders sieht es bei prominenten Großtransaktionen aus. 2024 erwarb die Quantum Immobilien KVG im Auftrag eines institutionellen Investors – hinter dem steht Unternehmer Klaus-Michael Kühne – 320 Wohnungen für 264,5 Millionen Euro. Die Immobilie liegt auf dem ehemaligen Gelände der Paulaner-Brauerei im Welfengarten in Au-Haidhausen. Es ist der bislang teuerste Wohnungsverkauf in der Geschichte der Stadt.