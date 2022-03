Haus der Braut: Das perfekte Kleid für den besonderen Tag

Wie ihr Brautkleid aussehen soll: Das wissen viele Frauen schon lange, bevor ihre Hochzeit ansteht – so auch Melissa. Die Gewinnerin der AZ-Hochzeitsaktion durfte sich im "Haus der Braut" ihr Traumkleid aussuchen.

Sie und Ali sind das glückliche Siegerpaar der großen AZ-Verlosung "Verliebt, verlost, verheiratet" und bekommen von den Partnern der Aktion alles, was für ihre Traumhochzeit nötig ist.

Als Melissa zum Termin ins " " in Haag in Oberbayern kommt, hat sie längst genaue Vorstellungen, in welchem Kleid sie heiraten möchte: Im Farbton "Ivory" soll es sein und keinesfalls glitzern, beim Schnitt setzt sie auf "Prinzessin" oder "A-Linie". Und am liebsten soll das Kleid Spitze und eine Schnürung haben.

Bei dieser Auswahl an Hochzeitskleidern, ist für jede Braut das Richtige dabei. © Rico Güttich

Doch so konkret Melissas Vorstellungen auch sind: Die Wahl wird dennoch nicht leicht für sie und die beiden Beraterinnen, die sie begleitet haben, ihre Freundin Carmen und Mama Angelika. Denn das " " bietet tausende Kleider, eines schöner als das andere – und dazu übrigens auch alles andere, was für eine Hochzeit nötig ist, bis hin zu den Anzügen und Schuhen für Bräutigam und Brautvater.

Andja Bakula hat das Traditionshaus 2014 gemeinsam mit ihrem Mann übernommen, seit 2019 haben sie eine Filiale in der Münchner Hirschgartenallee. Nun zeigt sie Melissa im Haupthaus ein tolles Kleid nach dem anderen. Während sich diese mit Mutter und Freundin bei einer Sektpause berät, nimmt sich Andja Bakula Zeit für ein Gespräch mit der AZ.

Andja Bakula, die Leiterin des "Haus der Braut". © Rico Güttich

AZ: Frau Bakula, inwiefern ist professionelle Beratung beim Kauf des Brautkleids nötig?

ANDJA BAKULA: Die Spitze, die Stoffe, die Anpassung, die Beratung: All das muss stimmen. Da ist eine Braut besser beraten, als wenn sie ein Kleid im Internet bestellt und es dann zurückschicken muss. Wir beraten meistens drei, vier Stunden. Viele Bräute kommen mit einem bestimmten Bild im Kopf – und gehen dann doch mit einem anderen Kleid aus dem Geschäft.

Bräute bestellen im Internet?

Ja, aber oft passt das Kleid dann nicht oder wird nicht rechtzeitig geliefert. Und wenn es sehr billig ist, weiß man nicht, wo es herkommt. Wir wissen, wo unsere Hersteller produzieren.

Wie kommen Ihre Kunden zu Ihnen?

Die meisten auf Empfehlung, 99 Prozent erfahren von uns über Mund-zu-Mund-Propaganda. Gäste fragen etwa eine Braut bei ihrer Hochzeit, woher sie ihr hat – und kommen dann auch zu uns.

Carmen und Angelika beraten Melissa bei der Wahl. © Rico Güttich

Wie sind Sie dazu gekommen, das Geschäft 2014 zu übernehmen?

Mein Mann und ich wollten eine Immobilie kaufen und haben dieses Haus angesehen. Dabei haben wir das Unternehmen kennengelernt mit seinen 23 Mitarbeiterinnen. Das sind alles Fachkräfte: Schneiderinnen, Modefachverkäuferinnen mit jahrelanger Erfahrung. Wenn man ein Geschäft neu eröffnet, ist es extrem schwierig, ein Team aufzubauen, das so Hand in Hand arbeitet wie das unsrige. Das ist unglaublich viel wert. Das Geschäft sollte damals geschlossen werden, den Angestellten war gekündigt worden. Wir haben beschlossen, es zu probieren. Wir haben vieles übernommen, aber auch einiges umgebaut. Jetzt sind wir im achten Jahr. Es geht ja nicht nur um den Kauf – der ganze Service kommt dazu. Dafür sind wir am bekanntesten. Wir sind mit einem Kleid ein halbes oder ganzes Jahr lang beschäftigt, in der Corona-Zeit oftmals zwei Jahre.

Sie haben ja auch Verantwortung – das Brautkleid ist ein besonderes Kleidungsstück ...

Man hat keine zweite Chance. An dem einen Tag muss alles passen. Zum Glück haben wir bis jetzt immer alles gut geschafft.

Waren Sie in der Bekleidungsbranche, bevor Sie das Geschäft übernommen haben?

Nein. Wir hätten es nicht gemacht, wenn hier nicht dieses tolle Team gewesen wäre. Von ihm haben wir sehr profitiert.

Zwischen den Anproben wird auf den freudigen Anlass angestoßen. © Rico Güttich

Welche Geschichte war die kurioseste, die Sie in all den Jahren erlebt haben?

Eine Frau schaute ins Schaufenster und sagte: Das ist mein Kleid! Wir haben gefragt, wann der Termin der Hochzeit ist. Sie sagte: Sie hat noch gar keinen Freund – aber sie möchte dieses Kleid und hat es gekauft. Es war ihr egal, wen sie heiratet, wann sie heiratet, wo sie heiratet – aber das war ihr Kleid.

Für welches Kleid sich Melissa im "Haus der Braut" entschieden hat, wird natürlich erst zur Hochzeit verraten. Von den weiteren Vorbereitungen berichten wir in den nächsten Wochen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Haus der Braut in Haag GmbH

Hauptstrasse 2-4

83527 Haag in Oberbayern

Tel.Nr.: 08072 2012

E-Mail: info@hausderbraut.de

Internet: