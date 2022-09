Das Max zieht durch die Stadt

Besonderer erster Schultag in München: Hunderte Schüler marschieren zu ihrem sanierten Gymnasium. Und Erstklässler werden von Markus Söder persönlich begrüßt.

Mit viel Musik (und Getöse) feiern die Schüler des Maxgymnasiums ihren Weg nach Hause - zum Stammschulhaus in Schwabing an der Münchner Freiheit.

München - Mit Polizeieskorte ging es am Dienstag für die rund 600 Schüler quer durch den Englischen Garten und durch Schwabing. Ausgangspunkt war ihr Container-Ausweichquartier in der Oettingenstraße, Ziel das Maximiliansgymnasium an der Münchner Freiheit - ein prächtiges Jugendstilgebäude, das vier Schuljahre lang generalsaniert worden ist.

Vorneweg die drei Schulleiter - mit Polizeibegleitung.

Umzug mit Band

Angeführt wurde die Schülerschaft von den Schulleitern, gefolgt von der Schulband, die mit lauter Musik auf den Umzug aufmerksam machte. An jeder Straßenüberquerung legten die jungen Leute aber ohnehin den Verkehr lahm. Angekommen am Maxgymnasium weihten die Schulleiter das sanierte Gebäude ein und hießen die Schülerinnen und Schüler willkommen.

Willkommen daheim! Vier Schuljahre lang ist hier Baustelle gewesen. © nih

Barrierefreiheit, moderne Technik und Schallschutz

Die Zehnt- bis Zwölftklässler dürfen sich sogar willkommen zurück fühlen. Denn sie kennen das Haus noch aus der Zeit vor der Sanierung und können so die Unterschiede sehen: die Barrierefreiheit, die neue Technik, das neue Mobiliar, den Schallschutz, die neue Turnhalle unter dem Schulhof.

Festliche Einweihung des sanierten Schulhaus - Begrüßung der Schüler.

Große Freude übers Heimkommen

Die Freude übers Heimkommen ist groß. Doch ganz abgeschlossen ist der Umbau noch nicht - zum Beispiel sind die große Aula und ein kleiner Bereich im ausgebauten Dach noch nicht fertig. Zu Mittag wird erstmal in den Klassenzimmern gegessen. Auch ein Baugerüst steht noch.

Markus Söder (CSU) als Schulweghelfer. © Peter Kneffel/dpa

Erster Schultag in München

Besonders war der erste Schultag am Dienstag auch für die 12.127 Münchner Erstklässler. Und ganz besonders für die Abc-Schützen in der Grundschule Stielerstraße in der Ludwigsvorstadt. Dort schauten Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorbei - und ließen sich als Schulweghelfer fotografieren.