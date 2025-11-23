Am Rumfordschlössl im Englischen Garten ist die Vogelfutterstelle wieder eröffnet

Direkt am Rumfordschlössl liegt ein kleines Vogelparadies: Die Musterfutterstelle des LBV München (Landesbund für Vogel- und Naturschutz). Das ist nicht nur für Vögel interessant: "Die Futterstelle informiert Groß und Klein über die heimische Vogelwelt und gibt wertvolle Tipps zur richtigen Fütterung gefiederter Balkon- und Gartengäste", erklärt Isabel Rohde, Leiterin für Vogelkunde und Vogelschutz beim LBV. "Aber vor allem ist sie der vielleicht schönste Ort in ganz München, um unsere faszinierende Vogelvielfalt im Winter zu beobachten."

Vogelparadies am Rumfordschlössl München: Auch seltene Arten finden dort Futter

Kaum hängen die ersten Futtersäulen und -häuschen, schon wird geflattert und gefuttert: Kohlmeisen, Buchfinken, Kleiber, Buntspechte und Blaumeisen geben sich ein Stelldichein, unten am Boden picken Amseln heruntergefallene Reste auf.

"Neben den typischen heimischen Vogelarten kann man an der Musterfutterstelle auch echte Highlights entdecken", so Isabel Rohde. "Wir haben hier schon die in München seltene Weidenmeise beobachtet, mehrere Schwanzmeisentrupps und Bergfinken, die aus dem Norden und Nordosten Europas kommen, um bei uns den Winter zu verbringen."

Die Musterfutterstelle ist bis Mitte März 2026 aufgebaut.