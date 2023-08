Wiesen und Gärten für die Bienen: Von der Stadt München gibt's jetzt ein Förderprogramm

Ein Zuhause für die Bienen: Wer etwas für Tiere anpflanzt, kann das seit Anfang August von der Stadt München bis zur Hälfte finanzieren lassen.

Eine Blühwiese wie hier an der Rühmannstraße können sich Münchner nun von der Stadt fördern lassen.

München - Sie hätten gerne eine Wildblumenwiese, an der sich Bienchen erfreuen? Oder wollen Stauden und Sträucher pflanzen, in denen sich Tiere verstecken und ausruhen können? Oder sind Sie ein Vogelfreund und wollen Spatz und Co. mit Niststätten helfen?

Dann gibt es eine gute Nachricht für Sie: Denn seit Anfang des Monats kann man solche und ähnliche Vorhaben von der Stadt München mit Geld fördern lassen. Bezuschusst werden die Umbauarbeiten bis zur Hälfte der Kosten.

Wildblumenwiese und Bienengärten: Stadt München will biologische Vielfalt fördern

Wichtig ist, dass Ihr Vorhaben der biologischen Vielfalt dient, zum Beispiel Insekten oder auch Vögeln zugutekommt. Außerdem müssen Sie Ihr Projekt mit dem Referat für Klima und Umwelt abstimmen und die Förderung beantragen, bevor Sie loslegen.

Weitere förderwürdige Projekte sind Ruhestätten für Insekten und Fledermäuse, Trockenmauern, Teiche, Totholz- und Natursteinhaufen, in denen sich Tiere zurückziehen können. Aber auch Gärten, die einen ökologischen Wert besitzen, können von der Stadt bezuschusst werden.

Umweltreferentin Christine Kugler (parteilos): "Städte bieten ein enormes Potenzial, denn hier leben auf engstem Raum unterschiedlichste Pflanzen und Tiere. Entsprechend groß kann die biologische Vielfalt sein." Das Förderprogramm unterstütze Münchner dabei, ihren Privatgrund so umzugestalten, dass das gelingt.

Wer eine Projektidee hat, kann die Biodiversitätsberatung in Anspruch nehmen: Telefon 089 233 47351.