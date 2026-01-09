AZ-Plus

Unwetter-Absage wird zur spontanen Hilfsaktion: Warmes Essen für Bedürftige in München

Aufgrund der gefährlichen Straßenverhältnisse sagt ein Personalvermittler ein geplantes Kundenevent ab. Doch für das bereits erstellte Catering hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nachahmenswert: Aus einem abgesagten Kundenevent wird eine spontane Hilfsaktion für bedürftige Menschen in München. (Symbolbild)
Nachahmenswert: Aus einem abgesagten Kundenevent wird eine spontane Hilfsaktion für bedürftige Menschen in München. (Symbolbild) © wjarek via imago-images.de

Eigentlich wollte der Personalvermittler ParaQare Medic am Samstag in München seinen Jahresempfang veranstalten. Aufgrund der gefährlichen Straßenverhältnisse wurde dieses Kundenevent am Freitag abgesagt. 

Für den ein oder anderen eingeladenen Gast mag das sicherlich bedauerlich sein, doch die Veranstalter haben aus der Not eine Tugend gemacht und spontan eine Solidaritätsaktion für bedürftige Menschen aus München ins Leben gerufen.

Nach Eventabsage: Veranstalter spendet gesamtes Catering an Münchner Bedürftige

Statt das schon bereitete Catering anderweitig zu entsorgen, werden all diese Speisen nun gespendet. In einer gemeinsamen Solidaritätsaktion mit der Caritas, dem MKT Rettungsdienst und Munich Catering wird das Essen am Samstag, 10. Januar 2026, ab 15 Uhr in der Elisenstraße 5 kostenlos an bedürftige Menschen verteilt.

Die ParaQare Medic GmbH stellt dabei das komplette Buffet zur Verfügung, welches von Munich Catering auf eigene Kosten noch aufgestockt wird. Von der Caritas werden zudem noch warme Suppen gespendet. Der MKT Rettungsdienst unterstützt diese spontane Hilfsaktion mit Zelten und Infrastruktur. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.