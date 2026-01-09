Aufgrund der gefährlichen Straßenverhältnisse sagt ein Personalvermittler ein geplantes Kundenevent ab. Doch für das bereits erstellte Catering hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Nachahmenswert: Aus einem abgesagten Kundenevent wird eine spontane Hilfsaktion für bedürftige Menschen in München. (Symbolbild)

Eigentlich wollte der Personalvermittler ParaQare Medic am Samstag in München seinen Jahresempfang veranstalten. Aufgrund der gefährlichen Straßenverhältnisse wurde dieses Kundenevent am Freitag abgesagt.

Für den ein oder anderen eingeladenen Gast mag das sicherlich bedauerlich sein, doch die Veranstalter haben aus der Not eine Tugend gemacht und spontan eine Solidaritätsaktion für bedürftige Menschen aus München ins Leben gerufen.

Nach Eventabsage: Veranstalter spendet gesamtes Catering an Münchner Bedürftige

Statt das schon bereitete Catering anderweitig zu entsorgen, werden all diese Speisen nun gespendet. In einer gemeinsamen Solidaritätsaktion mit der Caritas, dem MKT Rettungsdienst und Munich Catering wird das Essen am Samstag, 10. Januar 2026, ab 15 Uhr in der Elisenstraße 5 kostenlos an bedürftige Menschen verteilt.

Die ParaQare Medic GmbH stellt dabei das komplette Buffet zur Verfügung, welches von Munich Catering auf eigene Kosten noch aufgestockt wird. Von der Caritas werden zudem noch warme Suppen gespendet. Der MKT Rettungsdienst unterstützt diese spontane Hilfsaktion mit Zelten und Infrastruktur.