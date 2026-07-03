Überraschung zu Weihnachten: Gibt es in München dieses Jahr mehr als eine Christkindltram?

Die Münchner Christkindltram erfreut sich in der Adventszeit stets größter Beliebtheit. Dieses Jahr sollen sogar mehrere davon unterwegs sein – einige davon ohne Extrakosten und möglicherweise sogar länger.

Die Christkindltram erfreut sich in München größter Beliebtheit. Dieses Jahr könnten sogar mehrere weihnachtlich dekorierte Trambahnen unterwegs sein.

Während sich in München, bei Temperaturen um die 30 Grad-Marke, die Wenigsten schon Gedanken um Weihnachten machen, ist man bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit den Planungen bereits in der kälteren Adventszeit.

Und anlässlich des diesjährigen Jubiläums "150 Jahre Tram in München", wartet die MVG für ihre Fahrgäste mit einer besonderen Überraschung auf – denn in der Vorweihnachtszeit sollen in diesem Jahr mehrere Trambahnen weihnachtlich dekoriert unterwegs sein.

Jubiläumszüge sollen weihnachtlich dekoriert werden und im Linienbetrieb fahren

Neben der traditionellen Christkindltram, mit Lebkuchen, Glühwein und Weihnachtsmusik, für die ein Extraticket gekauft werden muss, werden erstmals auch zwei weihnachtlich dekorierte Trambahnen im regulären Linienbetrieb auf verschiedenen Strecken unterwegs sein, ohne zusätzliche Kosten, allerdings ohne Musik und adventliche Leckereien.

Seit Anfang des Jahres sind zwei als Jubiläumszüge folierte Trambahnen unterwegs, die sich mittlerweile zu einem beliebten Fotomotiv entwickelt haben. Diese beiden Züge werden in der Adventszeit weihnachtlich geschmückt und sollen den Fahrgästen ein besonderes Fahrerlebnis bieten. Sollte diese Idee bei den Passagieren gut ankommen, dürfte diese auch in den Folgejahren umgesetzt werden, wie der Münchner Mobilitätsreferent Georg Dunkel der ÖDP auf deren Antrag einer zusätzlichen Christkindltram nach Augsburger Vorbild antwortete.