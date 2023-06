Überblick über Veranstaltungen: Was der CSD diese Woche bietet

Das wird gut: Die AZ gibt einen Überblick über Veranstaltungen bis zum Wochenende.

Anlässlich der Pride Weeks gibt es auch in den kommenden Tagen in München wieder mehrere Veranstaltungen.

München - Die Pride-Weeks gehen in die zweite Woche - wieder mit zahlreichen Veranstaltungen und der großen Parade am Samstag. Das sind die Highlights aus dem Programm:

Am Mittwoch lädt das Forum Queeres Archiv München zum Stadtspaziergang zwischen Altstadt und Isarvorstadt ein, um die Geschichte der Lesben und Schwulen in München greifbar zu machen. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldung unter www.muenchner-regenbogen-stiftung.de.

Fans klassischer Musik kommen beim Regenbogenkonzert am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Alten Rathaussaal auf ihre Kosten. Es spielen das Rainbow Sound Orchestra Munich (RSO-M) sowie ein Kammermusikensemble der Münchner Philharmoniker. Tickets im Vorverkauf unter www.mphil.de.

In der Prosecco Bar findet ebenfalls am Donnerstag ab 20 Uhr ein Schlager-Rave statt. Dort legt DJ Champagne auf.

Die große CSD-Polit-Parade startet am Samstag um 12 Uhr am Mariahilfplatz/Am Nockherberg. Begleitet wird das Spektakel vom CSD-Straßenfest in der Innenstadt mit Kulturprogramm auf zwei Bühnen, Partyarea, Biergarten und Infoständen. Am Sonntag beginnt das CSD-Straßenfest schon um 11 Uhr. Alle Veranstaltungen unter www.csdmuenchen.de.