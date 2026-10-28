Rund 900 Hunde nahmen im September an den SWM-Hundebadetagen teil. Ein großer Erfolg, über den sich nun auch der Münchner Tierschutzverein freuen darf.

Susanne Kruppa (Mitte) und Ricarda Kettenring, Leitung Produktmanagement SWM Bäder, übergeben den Scheck an Michael Diesner vom Tierschutzverein München und Hündin Zoe.

Bereits zum neunten Mal fanden im September, zum Abschluss der Freibadsaison 2026, die Hundebadetage der Stadtwerke München (SWM) statt. An fünf Tagen luden das Dante- und das Ungererbad die Vierbeiner und ihre Besitzerinnen und Besitzer zum Plantschen in ausgewählten Schwimmbecken ein.

Rund 900 Hunde folgten in diesem Jahr der Einladung und machten die Hundebadetage wieder zu einem vollen Erfolg.

Und über diesen darf sich nun auch der Tierschutzverein München e. V. freuen. Denn die SWM spenden dem Verein, der bei der Aktion auch mit einem Infostand vor Ort war, die gesamten Einnahmen der diesjährigen Hundebadetage in Höhe von 4500 Euro.

Hunde glücklich, Tierschutzverein glücklich – also eine Win-Win-Situation mit ganz viel Wuff.