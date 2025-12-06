AZ-Plus

Strompreise sinken: SWM kündigen Erleichterung für Münchner an

Die Stadtwerke München verkünden zum 1. Februar 2026 eine Anpassung ihrer Strompreise für Privat- und Gewerbekunden. Trotz steigender staatlicher Abgaben und Umlagen können die meisten SWM-Kunden von einer Preissenkung profitieren.
Sophia Willibald |
Eine erfreuliche Nachricht zum Jahresende: Für die meisten SWM-Kunden sinken die Strompreise.
Eine erfreuliche Nachricht zum Jahresende: Für die meisten SWM-Kunden sinken die Strompreise. © IMAGO/Michael Bihlmayer

In den letzten Jahren ging es beim Strompreis tendenziell nur in eine Richtung: nach oben. Doch nun dürfen sich die meisten SWM-Kunden über kleinere Rechnungen freuen, denn die Stadtwerke München verkünden: "Aufgrund veränderter Kosten passen die Stadtwerke München (SWM) nach den Erdgaspreisen zum 1. Februar 2026 nun auch ihre Strompreise für Privat- und Gewerbekund*innen an."

Die SWM teilen mit, dass sie den Preis pro Kilowattstunde "trotz steigender staatlicher Abgaben und Umlagen" deutlich reduzieren konnten. Wie das?

Stadtwerke können Strompreise senken – im Münchner Musterhaushalt wären das knapp 9 Prozent

Grund wären "sinkende Beschaffungskosten und geringere Netzentgelte", schreibt der städtische Stromanbieter. Netzentgelte sind die Kosten, die durch die Nutzung des Stromnetzes entstehen, also durch den Transport des Stromes in die Haushalte.

Zwar weisen die SWM darauf hin, dass der fixe jährliche Grundpreis sich erhöht, aber die Preissenkungen bei den Beschaffungskosten und Netzentgelten wiegen bei den meisten Verbrauchern mehr – der Großteil darf sich also über eine günstigere Stromrechnung freuen.

Eine willkommene Entlastung

Eine Beispielrechnung mit dem Münchner Musterhaushalt (2500 kWh/Jahr, Grundversorgung) zeigt eine Preissenkung von circa 1067 Euro auf circa 972 Euro – 8,9 Prozent weniger.

In Sachen Stromrechnung also ein Lichtblick zum Jahresende – und eine willkommene Entlastung für viele Münchner.

