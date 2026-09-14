Stadtwerke München bieten erneut vier Badetage für Hunde an

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre bieten auch 2026 wieder zwei Freibäder in München die beliebten Hundebadetage an.

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Hundebadetage im Dante- und Ungererbad: Nach Ende der Freibad-Saison dürfen die geliebten Vierbeiner ins den Schwimmbecken plantschen.

Tolle Nachrichten für Münchner Hundebesitzer und ihre geliebten Vierbeiner. Mit dem Ende der Sommerferien und dem Abschluss der Freibadsaison in den meisten Bädern der Stadtwerke bieten diese heuer zum neunten Mal in zwei Freibädern die beliebten Badetage extra für Hunde an. Dafür stehen zwei Freibäder zur Verfügung.

Ungerer- und Dantebad laden Hunde zum Plantschen ein

Im Ungererbad (Traubestraße 3) können die Hunde im Nichtschwimmerbecken nach Lust und Laune planschen oder auf der Liegewiese herumtollen.

Die Termine hier sind:

Mittwoch, 16. September 2026: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr

10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr Donnerstag, 17. September 2026: 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass um 16 Uhr



Auch das Dantebad (Postillonstraße 17) bietet zwei unterschiedliche Termine an, an denen die Hunde im FKK-Bereich schwimmen oder sich auf der grünen Wiese auspowern können:

Freitag, 18. September 2026: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr

10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr Samstag, 19. September 2026: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr

Hundebadetage finden bei jedem Wetter statt

Der Eintritt kostet in beiden Bädern jeweils 5 Euro pro Hund, die Begleitperson hat freien Eintritt. Die gesamten Einnahmen der vier Hundebadetage spenden die Stadtwerke München an den Tierschutzverein München.

Damit die Hunde den Badespaß auch ungefährdet erleben können, wird die Chlorung des Beckens rechtzeitig abgebaut.

Schlechtes Wetter gibt es übrigens nicht, die Hundebadetage im Ungerer- und Dantebad finden bei jedem Wetter statt, auch bei Regen.