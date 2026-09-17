Stadt München schenkt Erstklässlern Gutscheine für Museen und Theater

Die Stadt München schenkt rund 12.600 ABC-Schützen Gutscheine für zahlreiche Münchner Museen und Theater.

Das Gutscheinheft für Erstklässlerinnen und Erstklässlern beinhaltet auch eine Freikarte für das Deutsche Museum. (Archivbild)

Kinder kann man nicht früh genug mit Kunst und Kultur in Kontakt bringen und gerade München hat in dieser Hinsicht sehr viel zu bieten. Deshalb schenkt die Stadt allen rund 12.600 Erstklässlerinnen und Erstklässlern, die am Dienstag eingeschult wurden, einen Schultütengutschein für ausgewählte Münchner Theater und Museen im Wert von 20 Euro.

Diese Gutscheinkarten werden ab der zweiten Schulwoche von den Lehrkräften an 142 öffentlichen Grundschulen und 79 Förderschulen mit Grundschulstufe verteilt.

"Mit dem Schulstart beginnt für Münchens Erstklässler*innen eine aufregende Zeit. Mit dem Schultütengutschein laden wir die Kinder ein, auch die Kultur unserer Stadt zu entdecken, Neues auszuprobieren und gemeinsam etwas zu erleben", gratuliert OB Dominik Krause (Grüne) den neuen ABC-Schützen zu ihrem neuen Lebensabschnitt.

Für zahlreiche Museen und Theater: Stadt München schenkt Erstklässlern Kultur-Gutscheine

Mit dem Schultütengutschein können die Erstklässlerinnen und Erstklässlern in München nun jede Menge Kultur erleben. In der Gutscheinkarte enthalten sind:

vier Gutscheine im Wert von je 5 Euro, gültig für das Deutsche Theater München, HochX Theater und Live Art, Kindermuseum München, Münchner Marionettentheater, Münchner Philharmoniker, Münchner Theater für Kinder, Schauburg – Theater für junges Publikum

zwei Museums-Freikarten für eine erwachsene Begleitperson, gültig für die Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, das Jüdische Museum München und das Museum Villa Stuck

eine Freikarte für einen Erstklässler oder eine Erstklässlerin für das Deutsche Museum München (die erwachsene Begleitperson muss ein Ticket kaufen)

Eile ist bei der Einlösung der Gutscheine jedoch nicht geboten, sie gelten das gesamte Schuljahr bis zum Ende der Sommerferien 2027. Eine Barauszahlung oder Rückgeld sind nicht möglich.

Weitere Informationen zu den Gutscheinen und den beteiligten Museen und Theatern .