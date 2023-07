Sommer-Event sorgt für autofreien Tag an der Isar

Denn die Stadt veranstaltet nächsten Samstag ein buntes Programm vor dem Europäischen Patentamt. Sie will zeigen, wie schön ein autofreies Ufer ist.

Die Stadt will die Isar in der Innenstadt neu gestalten. Eine Idee sind Treppen vor dem Patentamt.

München - Die Isar können die Münchner bislang nur an einer Uferseite genießen, baden und in der Sonne liegen. Auf der anderen Seite im Westen gibt es bis jetzt noch keinen Zugang zum Wasser, den meisten Platz haben hier die Autos.

Zwischen Corneliusbrücke und Patentamt: Stadt plant "Erlebnisraum"

Doch zumindest einen Tag lang, an einem Abschnitt soll das anders werden: Die Stadt sperrt am Samstag, 15. Juli, die Erhardstraße bis 22 Uhr für den Autoverkehr. Zwischen Corneliusbrücke und Boschbrücke beim Europäischen Patentamt will das Planungsreferat an diesem Tag einen "Erlebnisraum" für Fußgänger und Radler schaffen, heißt es in der Ankündigung.

Ziel der Stadt ist vor allem, den Münchnern zu zeigen und mit ihnen zu besprechen, wie sich der innenstädtische Isarraum für sie verbessern lässt. Denn eigentlich hat der Stadtrat schon 2015 eine Rahmenplanung beschlossen und erst diesen Frühling diesen Beschluss bekräftigt. Eine Idee ist, die Ehrhardstraße als Isarterrasse oder als Boulevard umzugestalten.

Konzerte, Yoga und Kunst – ein buntes Programm wird angeboten

Am Samstag ab 10.30 Uhr können die Münchnerinnen und Münchner schon mal ausprobieren, wie sich das anfühlen würde. Dazu veranstaltet die Stadt ein Programm: Zum Beispiel spielt um 12 Uhr das Patentorchester, um 11 und um 16 Uhr gibt es Führungen zu den Kunstinstallationen im Außenbereich des Patentamtes, um 17 Uhr kann man beim Pop-up-Yoga teilnehmen. Alle Programmpunkte sind kostenlos, nur wer sein Rad vom Reparaturservice in Schussbringen lassen will, muss bezahlen.