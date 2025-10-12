Ab Donnerstag kann wieder durchgefahren werden vom Effnerplatz zum Romanplatz.

Seit Juni haben die Stadtwerke München (SWM) die Gleise am Stachus und am Maxmonument ausgetauscht. Ab Donnerstag kann die Tram 16 wieder durchfahren, teilen die SWM mit. Die Strecke Romanplatz-Effnerplatz wird wieder freigegeben.

Nur noch bis 15. Oktober fährt die 16 verkürzt im Abschnitt Romanplatz-Sendlinger Tor: Im Baustellenbereich muss und musste man umsteigen in die 17 oder in Ersatzbusse.

Auch zwischen Prielmayerstraße und Elisenstraße wurde saniert, diese Arbeiten an den Weichen und Gleisen sind pünktlich fertig geworden. Nun sollen in den kommenden Tagen auch die Maßnahmen am Maxmonument und in der Maximilianstraße fertiggestellt werden.