Schon über 110.000 Fahrten: MVV freut sich über fulminanten Start von MyRadl

Vor sechs Wochen ging das Bikesharing-System MyRadl im MVV-Gebiet an den Start. Schon jetzt zeigt sich, dass sich der Ausleihrad-Service größter Beliebtheit erfreut.

Am 7. Mai 2026 startete in München und den 36 umliegenden Städten und Gemeinden das regionale Bikesharing-System MyRadl und schon einen Monat später entpuppt sich das Ganze als ein riesiger Erfolg.

In den ersten sechs Wochen wurden bereits rund 116.200 Fahrten mit MyRadl zurückgelegt, etwa ein Drittel davon mit Pedelecs. Die Auswertungen nach etwas mehr als einem Monat zeigen, dass vor allem für kurze Wege im Alltag auf das Bikesharing-System zurückgegriffen wird. So beläuft sich die durchschnittliche Fahrzeit auf 19 Minuten, dabei werden im Schnitt 2,4 Kilometer zurückgelegt, etwa zur Anbindung an Bus und Bahn, für Strecken innerhalb der Stadt/Gemeinde oder zwischen den Landkreisen.

Mona Fuchs: "MyRadl hat einen fulminanten Start hingelegt"

"Über 116.000 Fahrten in etwas mehr als einem Monat! MyRadl hat einen fulminanten Start hingelegt, und das zeigt sich auch auf den Straßen. So unkompliziert muss Mobilität funktionieren: Landkreise und Stadt Hand in Hand von München bis Holzkirchen", freut sich Münchens 2. Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) über den bisherigen Erfolg des Bikesharing-Systems.

Auch Georg Dunkel, Mobilitätsreferent der Stadt München, ist voll des Lobes ob des gelungenen Starts von MyRadl: "Es freut mich sehr, dass das System schon zum Start so viele Nutzer und Nutzerinnen hat – und damit einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leistet."

MyRadl: etwa 1000 Standorte im MVV-Gebiet

MyRadl ist seit dem Systemstart in der MVV-App, der MVGO und der nextbike-App verfügbar. Nach einer einmaligen Registrierung in einer dieser Apps kann der QR-Code am Hinterrad des Fahrrads gescannt und die Fahrt gestartet werden.

Insgesamt gibt es rund 1000 Standorte, an denen man Fahrräder ausleihen und auch wieder abstellen kann. Alle MyRadl-Standorte sind auf der in allen drei Apps und auf zu finden. Dort wird angezeigt, innerhalb welcher Flächen die Fahrradmiete wieder beendet werden muss.

Im Basistarif kann man MyRadl ab einem Euro pro 30 Minuten für ein klassisches Fahrrad nutzen, ab drei Euro pro 30 Minuten für ein E-Bike. Besonders attraktiv ist MyRadl für ÖPNV-Abonnentinnen und -Abonnenten, diese können die ersten 30 Minuten pro Ausleihe eines klassischen Fahrrads kostenlos nutzen, beim E-Bike kostet die erste halbe Stunde 1,50 Euro. Um die Vergünstigungen zu nutzen, muss einmalig die entsprechende Abo-Nummer hinterlegt werden. Außerdem gibt es Monats- und Jahresabos.