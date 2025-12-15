Eine Schau: In den Botanischen Garten in Nymphenburg sind exotische Schmetterlinge zurückgekehrt. Wann man die Tiere sehen kann und was die Besucher erwartet.

Im Botanischen Garten flattert es wieder: Seit Samstag und noch bis zum 8. März 2026 sind im Wasserpflanzenhaus wieder die Schmetterlinge los!

Bei einem Besuch kann man die tropischen Schönheiten ganz aus der Nähe betrachten und bekommt außerdem einen Einblick in den Lebenszyklus der außergewöhnlichen Insekten. Als Puppen reisen die Tiere von spezialisierten Farmen in Costa Rica und auf den Philippinen nach München. Wenige Tage später schlüpfen sie im feuchtwarmen Klima des Wasserpflanzenhauses – oft direkt vor den Augen der Besucherinnen und Besucher. Dort fliegen sie dann frei zwischen den Pflanzen und Besuchern.

Wer Glück hat, kann eine Paarung oder die Eiablage beobachten. Etwas später lassen sich auch die unterschiedlichen Raupenstadien und die Verpuppung vor Ort betrachten. Und vielleicht setzt sich ja ein Schmetterling auf Ihre Schulter?

Danaus plexippus heißt diese orange Schönheit. © Franz Schlegel

Ein besonderer Höhepunkt im Winter

Die Schau ist seit Jahren ein Höhepunkt im Münchner Winter. Der Andrang ist dementsprechend groß. Der Botanische Garten arbeitet deswegen mit Zeitfenster-Tickets, die man für den Einlass buchen muss. Die Verweildauer bei den Schmetterlingen ist nicht begrenzt. Die Zeitfenster-Tickets gelten zugleich als Tageskarten für alle Gewächshäuser.

Der Andrang ist groß – Onlinebuchung empfohlen

Ein begrenztes Kontingent gibt es täglich an der Hauptkasse und außerdem . Die Ausstellung ist täglich von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass um 15.30 Uhr. Eintrittspreis regulär 6,50 €, ermäßigt 4,50 €. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt der ermäßigte Eintritt.

Alle Informationen und Details finden Sie auf der .