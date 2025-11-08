AZ-Plus

Parkplätze, Busspur, Bäume: Eine neue Achse für Neuperlach

Mehr Platz für Fußgänger, Radler und ÖPNV: Der Freistaat gibt Geld für den Umbau der Carl-Wery-Straße.
Myriam Siegert |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Carl-Wery-Straße ist eine der zentralen Achsen in Neuperlach.
Die Carl-Wery-Straße ist eine der zentralen Achsen in Neuperlach. © IMAGO

Die Stadt München baut die Carl-Wery-Straße in Neuperlach aus und erhält hierfür Unterstützung vom Freistaat Bayern. "Die Maßnahme ist für die Entwicklung Neuperlachs und die Mobilität der Menschen vor Ort von großer Bedeutung. Deshalb unterstützen wir hier gerne und fördern die Maßnahme mit über neun Millionen Euro", sagt Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) dazu.

Neues Quartier, neue Anforderungen

Im Süden Neuperlachs entsteht ein neues Quartier – die Straße wird daher zugunsten von Radfahrern, Fußgängern und dem ÖPNV bedarfsgerecht neu aufgeteilt und an die zukünftigen Verkehrsverhältnisse angepasst. Die Stadt gestaltet die Carl-Wery-Straße dazu in drei Abschnitten zwischen der Therese-Giehse-Allee bis zur Stadtgrenze um und baut sie aus. So entstehen, je nach Abschnitt, unter anderem je eine Busspur in jede Fahrtrichtung, barrierefreie Bushaltestellen, Autofahrstreifen, neue Parkbuchten, Radwege mit einer Breite von bis zu 2,50 Meter zuzüglich Sicherheitsstreifen, Querungsinseln und breitere Gehwege. Auch rund 60 neue Parkplätze und zwei neue Behindertenparkplätze entstehen. Außerdem zwei neue Grünstreifen mit rund 60 zusätzlichen Bäumen.

Zwei Jahre dauert der Umbau voraussichtlich

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 21 Millionen Euro, wovon rund 17 Millionen zuwendungsfähig sind. Der Freistaat Bayern übernimmt hiervon im Rahmen einer Förderung gut neun Millionen Euro. Der Umbau der Straße hat bereits begonnen und wird gut zwei Jahre dauern.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 48 Minuten / Bewertung:

    2 Jahre Dauer für maximal 700 Meter - hier wird richtig rangeklotzt, alle Achtung!
    Vor allem, wenn man sieht, dass hier keinerlei Bedarf ist, der Verkehr läuft flüssig, es fehlt an nichts.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.