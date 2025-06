Die Stadtteilbibliothek in Allach-Untermenzing war fast ein ganzes Jahr geschlossen: Ab Dienstag, 24. Juni kann dort wieder geschmöckert, Bücher und Medien ausgeliehen werden. Mit der Wiedereröffnung gibt es auch ein paar Neuerungen:

Fast ein Jahr lang war die Stadtbibliothek Allach-Untermenzing in der Pfarrer-Grimm-Straße wegen eines massiven Wasserschadens geschlossen. Nun ist die Bibliothek fertig saniert. Am Dienstag um 10 Uhr öffnet sie wieder.

Mit der Sanierung kam auch ein Umbau: Romane und Krimis stehen nun im vorderen Bereich, im hinteren gibt es einen Arbeitsbereich mit vielen Steckdosen. Neu ist auch, dass nur noch mit Karte bezahlt werden kann.

Bibliothek ein unverzichtbarer Treffpunkt

Wie bisher stehen PCs zum Arbeiten und Surfen sowie kostenloses WLAN zur Verfügung. „Wir freuen uns riesig, dass die Stadtbibliothek Allach-Untermenzing ihre Türen wieder öffnet und wir unsere Besucher*innen herzlich willkommen heißen dürfen“, sagt die Vize-Bibliotheksleiterin Bettina Schönfeldt. „Gerade in einem Stadtteil wie unserem, am Rand von München, ist die Bibliothek ein unverzichtbarer Treffpunkt – ein Ort des Lernens, des Austauschs und der Inspiration.“



Am 9. Juli 2024 waren die Büroräume so stark beschädigt worden, dass sie komplett neu aufgebaut werden mussten.