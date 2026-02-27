MVG feiert: Erster Abschnitt der Tram-Westtangente wird eröffnet

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit geht am Samstag, 28. Februar der erste Abschnitt der Tram-Westtangente in den regulären Betrieb. Diesen Anlass feiert die MVG mit einem Bürgerfest.

So wird sie künftig aussehen: die Tram-Westtangente an der Fürstenrieder Straße auf einem Rasengleis. (Archivbild)

Mit dem offiziellen Spatenstich haben im Juni 2024 die Bauarbeiten der Tram-Westtangente in München begonnen. Knapp zwei Jahre später geht nun am Samstag, 28. Februar 2026 der erste Abschnitt regulär in Betrieb. Dieser verläuft auf der Strecke in der Fürstenrieder Straße zwischen der Agnes-Bernauer-Straße und der Ammerseestraße und verbindet künftig den Gondrellplatz mit dem Pasinger Bahnhof.

Nach der Jungfernfahrt um 10.50 Uhr startet gegen 11.30 Uhr der normale Fahrgastbetrieb auf der neuen Linie 14. Die Eröffnung wird von Bürgermeister Dominik Krause und Bürgermeisterin Verena Dietl gemeinsam mit MVG-Chef Ingo Wortmann und dem Münchner Mobilitätsreferenten Georg Dunkel vorgenommen.

Künftig wird die Strecke, vom Gondrellplatz kommend über den neuen Abschnitt nach Pasing Bahnhof, tagsüber im 10-Minuten-Takt, abends ab 22 Uhr und in den frühen Morgenstunden alle 20 Minuten bedient.

Erster Westtangenten-Abschnitt geht in Betrieb – MVG lädt zum Feiern ein

Diese wichtige Etappe beim Bau der Tram-Westtangente will die MVG zusammen mit den Münchnern feiern. Ab 11.30 Uhr wird zu einem Bürgerfest am Laimer Anger geladen, welcher sich nur wenige Minuten zwischen den beiden Tram-14-Haltestellen Agnes-Bernauer-Platz und Fürstenrieder Straße befindet.

Die vollständige Strecke der Westtangente vom Romanplatz bis zur Aidenbachstraße soll bis Ende 2028 schrittweise in Betrieb genommen werden.