Münchner Polizei hält Vortrag: Wie man sich gegen Trickbetrüger schützen kann

Fast jeden Tag gibt es in München Menschen, die Opfer eines Trickbetrugs geworden sind. In einem Vortrag will die Polizei erklären, wie man sich davor schützen kann oder bei einem Schockanruf richtig verhält.

Die Münchner Polizei hält einen Vortrag, wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann und bei Schockanrufen richtig handelt. (Symbolbild)

Trickbetrug hat viele Gesichter und trifft Menschen jeder Altersgruppe. Fast täglich werden Münchner und Münchnerinnen Opfer der perfiden Betrüger, ganz gleich, ob mit dem Enkeltrick, dem schwerkranken Verwandten, der eine dringende und kostspielige Operation benötigt, den falschen Handwerkern, die einem an der Haustür überrumpeln.

Die Betrugsmaschen sind vielfältig und obwohl man immer wieder davon in den Medien lesen kann, finden die Betrüger jeden Tag neue Opfer, die sie in stundenlangen Telefonaten so unter Druck setzten, dass sie den Verbrechern am Ende Bargeld, Schmuck oder Gold teilweise in fünf- oder gar sechsstelliger Höhe aushändigen.

Vortrag in Stadtbibliothek: Polizei klärt auf, wie man sich vor Trickbetrügern schützt

Um potentielle Opfer vor Trickbetrug und Trickdiebstahl zu schützen, hält die Münchner Polizei in Kooperation mit der Stadtbibliothek einen Vortrag ab, wie solche Betrügereien verhindert werden können. Beamte und Beamtinnen der Polizei klären die Teilnehmer darüber auf, wie man sich schützen kann und wie man im Ernstfall reagieren soll, wenn man plötzlich einen der sogenannten Schockanrufe erhält. Im Anschluss daran können den Polizeibeamten Fragen gestellt werden.

Der rund zweistündige Vortrag unter dem Titel "Trickbetrug und Trickdiebstahl – Die Münchner Polizei klärt auf" findet am Donnerstag, 9. April um 14 Uhr in der Stadtbibliothek Moosach (Hanauer Str. 61A, 80992 München) statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessierte können sich entweder direkt vor Ort, telefonisch unter (089) 233 772 426 oder per E-Mail an stb.moosach.kult@muenchen.de anmelden.