Luftige Traumstadt: Fotograf Herbert Stolz zeigt uns München von oben

Was für Perspektiven: Ganz besondere Bilder des Fotografen Herbert Stolz – vom Mariahilfplatz bis zum Englischen Garten, von der Panzerwiese bis zum Prinzregentenbad: Ein neuer Kalender zeigt fantastische Ansichten der Stadt aus dem Flugzeug.
Felix Müller
Münchens prächtigste evangelische Kirche: St. Lukas an der Isar im Lehel, die im Inneren gerade aufwendig saniert wird.
Hätten Sie ihn erkannt? Das Bild ist eher was für echte München-Kenner. Es zeigt den schneebedeckten Botanischen Garten aus der Luft.
Herbert Stolz liebt die Perspektive aus der Luft auf die Panzerwiese im Münchner Norden. Dieses Bild ist sein Lieblingsfoto aus dem Kalender.
Da ist noch viel Platz: Menschen im Englischen Garten im Sommer.
Bogenhauser Sommervergnügen: Das Prinzregentenbad, aus der Luft fotografiert.
Gar nicht sofort so leicht zu erkennen: das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese.
Der Chinesische Turm ist aus der Luft ganz gut zu erkennen.
Die Widenmayerstraße im Lehel biegt sich an der Isar entlang.
Die Alpen so nah – vorne im Bild ist die Braunauer Eisenbahnbrücke zu sehen und ganz rechts das Heizkraftwerk Süd.
Der Blick auf die Au mit der Mariahilfkirche am Mariahilfplatz hinten.
Stadtbilder aus der Luft sind immer was Besonderes. Bieten sie doch ganz andere Perspektiven. Auch für München-Kenner ist bei den Fotos des Oberpfälzers Herbert Stolz so viel überraschendes dabei. Und so sind seine Kalender auch gedacht. "Das ist nicht für Touristen", sagt er im Gespräch mit der AZ, "ich mache das für die Münchner."

Und so ist auch sein neuer Kalender für das Jahr 2026 wieder absolut sehenswert geworden. Stolz fliegt regelmäßig für seine Fotos über München. Er ist selbst in einer Cessna unterwegs – und lässt nicht wie viele Kollegen Drohnen steigen.

Fotograf Herbert Stolz über sein Lieblingsmotiv und Probleme in der Kalendertradition

Besonders fasziniert ist Stolz weiterhin von der Isar. Sein Lieblingsmotiv im neuen Kalender ist aber eines ohne Wasser. "Sehr gut gefällt mir die Panzerwiese", sagt er, "eine wunderschöne, ganz eigenartige Landschaft."

Ein paar Probleme aber hat Stolz dann doch beim Aufrechterhalten seiner schönen Kalendertradition. Bei den Winterbildern greift er zunehmend ins Archiv. "Leider liegt einfach nur noch so selten Schnee", sagt er.

