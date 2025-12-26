Luftige Traumstadt: Fotograf Herbert Stolz zeigt uns München von oben
Stadtbilder aus der Luft sind immer was Besonderes. Bieten sie doch ganz andere Perspektiven. Auch für München-Kenner ist bei den Fotos des Oberpfälzers Herbert Stolz so viel überraschendes dabei. Und so sind seine Kalender auch gedacht. "Das ist nicht für Touristen", sagt er im Gespräch mit der AZ, "ich mache das für die Münchner."
Und so ist auch sein neuer Kalender für das Jahr 2026 wieder absolut sehenswert geworden. Stolz fliegt regelmäßig für seine Fotos über München. Er ist selbst in einer Cessna unterwegs – und lässt nicht wie viele Kollegen Drohnen steigen.
Fotograf Herbert Stolz über sein Lieblingsmotiv und Probleme in der Kalendertradition
Besonders fasziniert ist Stolz weiterhin von der Isar. Sein Lieblingsmotiv im neuen Kalender ist aber eines ohne Wasser. "Sehr gut gefällt mir die Panzerwiese", sagt er, "eine wunderschöne, ganz eigenartige Landschaft."
Ein paar Probleme aber hat Stolz dann doch beim Aufrechterhalten seiner schönen Kalendertradition. Bei den Winterbildern greift er zunehmend ins Archiv. "Leider liegt einfach nur noch so selten Schnee", sagt er.
