Am Freitag steht ein Feuerwehrauto vor der Stadtbibliothek in Fürstenried. Allerdings wird dort kein Brand gelöscht, sondern ein ganz besonderes Feuer entfacht.

Wenn die Münchner Feuerwehr im Einsatz ist, dann werden nicht immer nur Atemschutz und Schlauch rausgeholt, sondern auch mal ein Kinderbuch.

So geschehen am Freitag, als sich Mitglieder der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr München am bundesweiten Vorlesetag unter dem Motto "Ich lese vor – Du auch?" beteiligt haben.

Einsatzkräfte lesen aus "Die Tierfeuerwehr" vor

Rund 80 Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen, lauschten den uniformierten Feuerwehrfrauen und -männern, die, in Kooperation mit dem Lesefüchse e.V. und der Münchner Stadtbibliothek, in der Stadtbibliothek in der Berner Straße aus dem Buch "Die Tierfeuerwehr" vorlasen. Zudem durften sie neugierige Fragen zum Feuerwehralltag stellen.

Rund 80 Kinder lauschten gebannt, wie ihnen aus "Die Tierfeuerwehr" vorgelesen wurde. © Berufsfeuerwehr München

Im Anschluss wartete auf die Kleinen ein ganz besonderes Highlight. Vor der Tür durften sie ein echtes Hilfeleistungslöschfahrzeug aus nächster Nähe erkunden, im Führerhaus Platz nehmen und die Ausrüstung bestaunen.

Ziel des Vorlesetags ist es, bei den jüngsten Münchnerinnen und Münchnern spielerisch die Freude an Geschichten zu entfachen und gleichzeitig zu zeigen, wie bunt und offen die Feuerwehr ist.