Lesen statt Löschen: Münchner Feuerwehr begeistert Kinder beim Vorlesetag
Wenn die Münchner Feuerwehr im Einsatz ist, dann werden nicht immer nur Atemschutz und Schlauch rausgeholt, sondern auch mal ein Kinderbuch.
So geschehen am Freitag, als sich Mitglieder der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr München am bundesweiten Vorlesetag unter dem Motto "Ich lese vor – Du auch?" beteiligt haben.
Einsatzkräfte lesen aus "Die Tierfeuerwehr" vor
Rund 80 Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen, lauschten den uniformierten Feuerwehrfrauen und -männern, die, in Kooperation mit dem Lesefüchse e.V. und der Münchner Stadtbibliothek, in der Stadtbibliothek in der Berner Straße aus dem Buch "Die Tierfeuerwehr" vorlasen. Zudem durften sie neugierige Fragen zum Feuerwehralltag stellen.
Im Anschluss wartete auf die Kleinen ein ganz besonderes Highlight. Vor der Tür durften sie ein echtes Hilfeleistungslöschfahrzeug aus nächster Nähe erkunden, im Führerhaus Platz nehmen und die Ausrüstung bestaunen.
Ziel des Vorlesetags ist es, bei den jüngsten Münchnerinnen und Münchnern spielerisch die Freude an Geschichten zu entfachen und gleichzeitig zu zeigen, wie bunt und offen die Feuerwehr ist.
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