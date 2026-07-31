Kostenloser Ferienspaß in drei Münchner Freibädern

Ferienbeginn in Bayern. Und was gibt es da Schöneres, als sich bei hochsommerlichen Temperaturen im Freibad abzukühlen? Die drei größten Münchner Freibäder locken in den kommenden Wochen nicht nur mit dem kühlen Nass, sondern auch mit einem kostenlosen Ferienspaß.

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Das Ungererbad ist eines von drei Münchner Freibädern, in denen das kostenlose Programm "Sommer im Bad" angeboten wird.

Mit dem Beginn der Sommerferien starten die Stadtwerke München (SWM) wieder das beliebte Programm "Sommer im Bad". In den drei größten Freibädern der Stadt werden erneut kostenlose Mitmachaktionen angeboten.

Das bunte Programm, welches sowohl an Land als auch im Wasser stattfindet, bietet unter anderem Seepferdchen-Abnahme, SUP, Muscheltauchen, Stopptanz, Fuß- und Wasserball sowie rasante Rutschen-Wettbewerbe. Organisiert wird das Ganze von den Auszubildenden der SWM-Bäderbetriebe, teilnehmen können alle Badegäste im Alter von 4 bis 18 Jahren.

Kostenloser Ferienspaß in diesen drei Münchner Freibädern

"Sommer im Bad" findet jeweils montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr in folgenden Freibädern statt:

Ungererbad: Montag, 3. August bis Freitag, 7. August

Montag, 3. August bis Freitag, 7. August Westbad: Montag, 17. August bis Freitag, 21. August

Montag, 17. August bis Freitag, 21. August Michaelibad: Montag, 31. August bis Freitag, 4. September

Bei den Freibädern gelten die regulären Öffnungszeiten inklusive der wetterabhängigen Regelung. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf .

Kinder unter 12 Jahren, München-Pass-Inhaber und in den Ferien auch Ferienpass-Inhaber haben freien Eintritt ins Freibad. Für alle anderen Badegäste ab 12 Jahren gelten die regulären Eintrittspreise – Normalpreis: 6,30 Euro und ermäßigt 4 Euro.

Die Teilnahme am Programm "Sommer im Bad" ist für Badegäste von 4 bis 18 Jahren kostenfrei.

Wichtiger Hinweis: Kinder unter 8 Jahren (bis zum 8. Geburtstag) dürfen nur in Begleitung einer verantwortlichen Person über 16 Jahren in das jeweilige Schwimmbad.