Kostenloser Ferienspaß in drei Münchner Freibädern
Mit dem Beginn der Sommerferien starten die Stadtwerke München (SWM) wieder das beliebte Programm "Sommer im Bad". In den drei größten Freibädern der Stadt werden erneut kostenlose Mitmachaktionen angeboten.
Das bunte Programm, welches sowohl an Land als auch im Wasser stattfindet, bietet unter anderem Seepferdchen-Abnahme, SUP, Muscheltauchen, Stopptanz, Fuß- und Wasserball sowie rasante Rutschen-Wettbewerbe. Organisiert wird das Ganze von den Auszubildenden der SWM-Bäderbetriebe, teilnehmen können alle Badegäste im Alter von 4 bis 18 Jahren.
Kostenloser Ferienspaß in diesen drei Münchner Freibädern
"Sommer im Bad" findet jeweils montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr in folgenden Freibädern statt:
- Ungererbad: Montag, 3. August bis Freitag, 7. August
- Westbad: Montag, 17. August bis Freitag, 21. August
- Michaelibad: Montag, 31. August bis Freitag, 4. September
Bei den Freibädern gelten die regulären Öffnungszeiten inklusive der wetterabhängigen Regelung. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf www.swm.de.
Kinder unter 12 Jahren, München-Pass-Inhaber und in den Ferien auch Ferienpass-Inhaber haben freien Eintritt ins Freibad. Für alle anderen Badegäste ab 12 Jahren gelten die regulären Eintrittspreise – Normalpreis: 6,30 Euro und ermäßigt 4 Euro.
Die Teilnahme am Programm "Sommer im Bad" ist für Badegäste von 4 bis 18 Jahren kostenfrei.
Wichtiger Hinweis: Kinder unter 8 Jahren (bis zum 8. Geburtstag) dürfen nur in Begleitung einer verantwortlichen Person über 16 Jahren in das jeweilige Schwimmbad.
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