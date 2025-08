Kostenlose Ferien-Aktion in Münchner Freibädern: Das ist geplant

Die SWM startet heuer wieder ihr Programm „Sommer im Bad“ mit kostenfreien Aktionen in den drei größten Münchner Freibädern. Vom 8. bis zum 22. August gibt es zahlreiche Mitmachangebote.

Für viele Kinder beginnt der Sommer erst so richtig, wenn sie durchs Freibad toben. In der Stadt müssen Familien dafür nicht einmal tief in die Tasche greifen: Mit dem Ferienbeginn fiel der Startschuss für die Aktion „Sommer im Bad“. In den drei größten Freibädern Münchens gibt es ab diesem Montag kostenfreie Aktionen und Mitmachangebote für Kinder.

Sommer-Aktion in den SWM-Schwimmbädern

Die Aktion wird von den Auszubildenden der SWM-Bäderbetriebe organisiert und die haben sich ein buntes Programm einfallen lassen: Schatzsuchen, Tischtennis, Fußball, Volleyball oder Rutschen-Wettbewerbe. So dürfte für jedes Kind etwas Spaßiges dabei sein.

Das Angebot richtet sich an alle ab vier bis 18 Jahren. Kinder unter 12 Jahren sowie München- und Ferienpassinhaber haben zusätzlich freien Eintritt ins Freibad.

Bis zum 8. August findet der „Sommer im Bad“ zunächst im Ungererbad in Schwabing statt. Danach geht es ab dem 11. bis zum 14. August weiter ins Westbad in Pasing und vom 18. bis zum 22. August finden die Aktionen im Michaelibad in Neuperlach statt.

„Sommer im Bad“ verteilt sich auf Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr. Informationen und Wochenpläne der Bäder gibt es im Internet unter www.swm.de/sommer-im-bad.