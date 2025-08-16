AZ-Plus

Im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof eröffnet der Traditionsbäcker ein Geschäft mit XL-Theke

Im Zwischengeschoss am Münchner Hauptbahnhof eröffnet eine Traditionsbäckerei neu. Zur Feier des Tages gab es eine XL-Torte in Form einer roten S-Bahn.
Nina Job
Nina Job |
In Feierstimmung: Magnus Müller-Rischart (M.) mit Esra Candan (v.l.), Verkaufschefin Nadja Heckl sowie Franz Hackl und Milan Berger (beide DB) und Filialleiter Arif Tasdemir. Foto: Rischart
Die vielen Semmeln, Brezn, Brote und Kuchen, die in München Traditionsbäckerei Rischart schon gebacken wurden, kann man gar nicht zählen. Seit 1883 gibt es das Münchner Unternehmen.

Am Donnerstag hat Rischart im Hauptbahnhof-Zwischengeschoss an der S-Bahn eine neue Filiale eröffnet. Wegen der Bauarbeiten im Hauptbahnhof soll sie künftig den Rischart am Aufgang zu den Gleisen ersetzen.

Neue Rischart-Filiale im Münchner Hauptbahnhof

Die neue Filiale hat die längste Theke von allen 20 Rischart-Standorten: 15 Meter ist sie lang! Und ein Stehcafé gibt es auch - praktisch für Reisende und Pendler.

Geschäftsführer Magnus Müller-Rischart führt die Großbäckerei in fünfter Generation. Er freut sich, dass sogar etwas früher als gedacht eröffnet werden konnte: "Wir sind glücklich, dass der Umbau jetzt so zügig vorangegangen ist. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn hat die Bauarbeiten schnell vorangetrieben und so können wir bereits Mitte August eröffnen."

 

