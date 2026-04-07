Für Senioren: Besondere soziale Nachverdichtung in Neuhauser Innenhof

Die Münchner Wohnen hat dort ein Wohngebäude mit Hausgemeinschaft fertiggestellt. Was das neuartige Konzept bietet.

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Drohnenansicht der neuen Nachverdichtung in einem Neuhauser Innenhof.

Insgesamt 14 Wohnungen hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen im Innenhof einer historischen Siedlung zwischen Winthirplatz und Arnulfstraße eben fertiggestellt.

"Sorgende Hausgemeinschaft" in Neuhausen

Das Besondere an der Nachverdichtung in Neuhausen: Es gibt sechs barrierefreie Einzimmer-Wohnungen im Erdgeschoss (im EOF-Fördermodell), die in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat und der Mitbauzentrale als "sorgende Hausgemeinschaft" konzipiert sind.

Die Bewohner, laut Münchner Wohnen sind es sechs Seniorinnen, leben eigenständig, profitieren aber von nachbarschaftlicher Unterstützung und gemeinschaftlichen Angeboten. Es gibt im Erdgeschoss einen Gemeinschaftsraum, der als Treffpunkt dient.

14 neue Wohnungen in Holzhybrid-Bauweise. © Thilo Härdtlein

In den zwei weiteren Stockwerken sind acht reguläre, frei finanzierte Maisonettewohnungen. Das ganze Gebäude im Innenhof ist in Holzhybridbauweise konzipiert und bietet insgesamt rund 890 Quadratmeter Wohnfläche. An der Stelle war zuvor eine Hausverwaltung der Münchner Wohnen.