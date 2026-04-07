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Für Senioren: Besondere soziale Nachverdichtung in Neuhauser Innenhof

Die Münchner Wohnen hat dort ein Wohngebäude mit Hausgemeinschaft fertiggestellt. Was das neuartige Konzept bietet.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
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Drohnenansicht der neuen Nachverdichtung in einem Neuhauser Innenhof.
Drohnenansicht der neuen Nachverdichtung in einem Neuhauser Innenhof. © Thilo Härdtlein

Insgesamt 14 Wohnungen hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen im Innenhof einer historischen Siedlung zwischen Winthirplatz und Arnulfstraße eben fertiggestellt.

"Sorgende Hausgemeinschaft" in Neuhausen

Das Besondere an der Nachverdichtung in Neuhausen: Es gibt sechs barrierefreie Einzimmer-Wohnungen im Erdgeschoss (im EOF-Fördermodell), die in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat und der Mitbauzentrale als "sorgende Hausgemeinschaft" konzipiert sind.

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Die Bewohner, laut Münchner Wohnen sind es sechs Seniorinnen, leben eigenständig, profitieren aber von nachbarschaftlicher Unterstützung und gemeinschaftlichen Angeboten. Es gibt im Erdgeschoss einen Gemeinschaftsraum, der als Treffpunkt dient.

14 neue Wohnungen in Holzhybrid-Bauweise.
14 neue Wohnungen in Holzhybrid-Bauweise. © Thilo Härdtlein

In den zwei weiteren Stockwerken sind acht reguläre, frei finanzierte Maisonettewohnungen. Das ganze Gebäude im Innenhof ist in Holzhybridbauweise konzipiert und bietet insgesamt rund 890 Quadratmeter Wohnfläche. An der Stelle war zuvor eine Hausverwaltung der Münchner Wohnen.

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6 Kommentare
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  • Da Ding vor einer Stunde / Bewertung:

    Was ist mit unseren Dauernörglern? Möchte endlich erfahren, was an dem Konzept schon wieder falsch ist und dass in unserem Land auch Steuern zu bezahlen sind.

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  • Dicker Hals vor 45 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Da Ding

    Hast Du über Ostern Schwurbel-Defizite angehäuft?

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  • Therapeut vor 37 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Dicker Hals

    Was hat der Kommentar von Da Ding mit Schwurbelei zu tun?
    Im Gegenteil.
    Noch nicht bemerkt, dass man, auch in diesem Forum, zu beinahe jedem Thema ein paar Leutchen findet, die an allem etwas auszusetzen haben und sofort einen dicken Hals bekommen? ;)

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