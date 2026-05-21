Für einen erschwinglichen Preis: Neue Proberäume für Münchens Musikszene

Musiker, die in München Proberäume suchen, haben es oftmals schwer. Doch nun gibt es gute Nachrichten für die musikalisch Kreativen in der Stadt.

Wer in München eine Band hat und mit dieser regelmäßig proben möchte, steht oftmals vor einem Problem: zu wenig Übungsräume und die wenigen, die vorhanden sind, sind häufig mit hohen Mieten und starren Verträgen verbunden. Für Bands, DJs, Musikern und Producern ist es daher alles andere als leicht, ihrer Leidenschaft nachzukommen.

Das Feierwerk hat nun auf diese prekäre Raumsituation für musikalisch Kreative in München reagiert und – mit Unterstützung der Stadt – unter dem Namen "AMP" ein modernes Proberaumzentrum eröffnet. Dieses befindet sich in der Adi-Maislinger-Straße 18 – nur wenige Schritte vom Feierwerk entfernt.

Zehn professionell ausgestattete Proberäume für Münchner Musiker

Das Besondere am "AMP": Statt starrer Mietverträge bietet das Pilotprojekt eine flexible (stunden- oder tageweise) Slot-Buchung an, um die vorhandenen Räume maximal effizient zu nutzen.

"Als Fachstelle Pop sehen wir täglich, wie sehr der Mangel an bezahlbaren, flexiblen Proberäumen die Entfaltung der lokalen Szene bremst. Das 'AMP' ist ein Meilenstein für Münchens Musikförderung – und ein perfektes Beispiel dafür, wie wir zusammen mit der Stadt mit innovativen, niedrigschwelligen Angeboten junge Musikerinnen und Bands unterstützen können", sagt Jakob Döring, Leiter der Feierwerk-Fachstelle Pop, unter deren Regie das Proberaumzentrum entwickelt wurde und nun auch betrieben werden wird.

Die Proberäume sind professionell ausgestattet u.a. mit Schlagzeug, PA und teilweise auch mit E-Piano. © Feierwerk

Insgesamt umfasst das "AMP" zehn professionell ausgestattete Räume, die täglich von 11 bis 1 Uhr (mit 24/7-Option bei hoher Nachfrage) zur Verfügung stehen:

• 6 Standard-Bandräume: Voll ausgestattet inklusive Schlagzeug, PA und Amping

• 2 große Bandräume: Zus. mit E-Piano, ideal für größere Besetzungen (bis Chorgröße)

• 1 DJ-Raum: Speziell für die Bedürfnisse der Elektronik-DJ-Szene

• 1 Hybridraum: Flexibel nutzbar für u. a. elektronische Musik und als Produktionsraum

Erschwingliche Miete: Proberaum kostet nur 13 Euro die Stunde

Interessierte Musiker, egal ob Newcomer oder schon etabliert, können in den Proberäumen sofort loslegen, ohne dafür schweres Equipment transportieren zu müssen. Nur die persönlichen Instrumente wie z. B. Gitarre, Bass, Blasinstrumente oder Drumsticks müssen die Musiker noch selbst mitbringen.

Und der Preis? Aktuell kostet ein Raum (inklusive Equipment) erschwingliche 13 Euro pro Stunde, zusätzlich gibt es Rabatte auf weniger frequentierte Tageszeiten sowie längere Buchungen. Während der Präsenzzeiten ist Personal vor Ort (Theke/Anmeldung), zudem ist das gesamte Zentrum möglichst barrierearm gestaltet und ebenerdig zugänglich.

Es gibt auch einen DJ-Raum, speziell für die Bedürfnisse der Elektronik-DJ-Szene ausgestattet. © Feierwerk

Interessierte Musiker und Musikerinnen können sich seit dem 20. Mai auf der registrieren und ihre Timeslots buchen. Ab dem 26. Mai können die Proberäume genutzt werden.

Gefördert wird das Projekt maßgeblich durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Unterstützt wird das "AMP" auch von der Deutschen Postcode Lotterie, der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, Cordial, Hieber Lindberg und München Ticket.

Gebaut wurde das Gebäude von der benachbarten Bäckerei Zöttl in enger Abstimmung mit der Stadt München und dem Feierwerk.