Für den guten Zweck: Fleißige Weihnachtsbäckerinnen und Weihnachtsbäcker gesucht

Adventszeit ist Plätzchenzeit. Doch nicht jeder ist in der Lage, selbst zu backen oder sich Plätzchen und Lebkuchen zu kaufen. Genau für diese Menschen sucht die Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" nun fleißige Weihnachtsbäckerinnen und Weihnachtsbäcker.

An fünf Standorten in München verteilt der Aktion Brücke e. V. an den Adventssonntagen die gespendeten Plätzchen an Obdachlose und bedürftige Menschen.

Bis Weihnachten sind es zwar noch einige Wochen, doch in einigen Küchen in und um München werden schon fleißig Teige ausgerollt und Plätzchen gebacken und verziert. Während sich die einen mit Vanillekipferl, Spitzbuben, Zimtsternen, Honig- und Elisenlebkuchen den Plätzchenteller füllen, sind andere kaum zu bremsen und backen Jahr für Jahr 50, 60 oder gar 70 verschiedene Sorten.

Mit dieser Plätzchenflut wird dann Familie, Freunden und Arbeitskollegen eine Freude bereitet. Doch mit selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen kann man auch Menschen eine Freude machen, an die man zunächst nicht denken wird: Obdachlose und Bedürftige in München.

Fleißige Weihnachtsbäckerinnen und Weihnachtsbäcker gesucht

Damit auch diese Menschen, die es im Leben oft schon schwer genug haben, in den Genuss von leckeren Plätzchen und Lebkuchen kommen, ist die Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" in Germering auf der Suche nach fleißigen Weihnachtsbäckerinnen und Weihnachtsbäckern, die zu Hause Plätzchen backen und damit Menschen in schwierigen Lebenssituationen in der Adventszeit eine Freude bereiten wollen.

"Die Menschen, die zu uns kommen, freuen sich immer riesig, wenn sie von uns ein Packerl mit Plätzchen bekommen", erzählt Anja Sauer von der "Aktion Brücke" der AZ.

Egal ob Butterplätzchen, Vanillekipferl oder Lebkuchenmännchen, bei den Plätzchensorten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nur eine Bitte äußert Sauer gegenüber der AZ: "Plätzchen mit ganzen Nüssen sollten nicht gespendet werden, da viele der Menschen, die wir damit beschenken, nicht mehr alle Zähne haben und dann Probleme mit dem Essen der Plätzchen hätten." Und auch Plätzchen, die Alkohol im Teig oder im Zuckerguss enthalten, sollten besser nicht in die Keksdose. "Einige der von uns unterstützten Personen haben ein Suchtproblem", erklärt Anja Sauer von der Obdachlosenhilfe.

Auf mögliche Allergien müssen die spendenfreudigen Plätzchenbäckerinnen und -bäcker bei ihrer Auswahl nicht achten. "Diejenigen, die Allergien haben, die wissen das und greifen dann bei den Plätzchen nicht zu", so Sauer.

"Da geht einem das Herz auf"

Verteilt werden die gespendeten Plätzchen an jedem Adventssonntag von 12 bis 14 Uhr an fünf Verteilstationen in München, die sich in Schwabing, Sendling, Am Harras, Giesing und am Ostbahnhof befinden. Zwischen 1600 und 1800 Menschen werden dort pro Wochenende versorgt.

Neben den Plätzchen gibt es oft auch eine warme Mahlzeit sowie warme Getränke. "Wenn man das glückliche Strahlen in den Augen der Menschen sieht, wenn wir ihnen eine Tüte mit Plätzchen schenken, dann geht da einem das Herz auf", erzählt Sauer aus eigener Erfahrung.

Eine Auswahl der gespendeten Plätzchen, die der Aktion Brücke e. V. im letzten Jahr verteilen durfte. © Aktion Brücke e. V.

Wer sich nun dazu berufen fühlt, die Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" mit selbstgebackenen Weihnachtsköstlichkeiten zu unterstützen, kann dies ab sofort tun.

Die fertigen Plätzchen können entweder per Post zugeschickt werden oder persönlich bei der Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" in Germering abgegeben werden. Dies wäre jeweils dienstags und samstags von 10 bis 14 Uhr in der Mozartstraße 14a in 82110 Germering möglich. Die Plätzchen können dabei zusammen in großen Dosen oder Kartons gebracht werden oder auch schon abgepackt in einzelnen Plätzchentüten.

Aus organisatorischen und transporttechnischen Gründen bittet Anja Sauer darum, Plätzchenspenden nicht an einer der Verteilstationen abzugeben.

Wichtig! Wer nach Weihnachten noch Plätzchen übrig hat, kann die auch nach den Festtagen noch bei der Obdachlosenhilfe vorbeibringen. "Wir freuen uns auch nach Weihnachten noch über Plätzchen, die schmecken auch danach noch sehr lecker", so Anja Sauer.

Wer nicht backen kann, kann trotzdem helfen

Wer sich jetzt selbst nicht für einen begnadeten Plätzchenbäcker hält, die Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" aber dennoch unterstützen möchte, kann dies mit einer Geldspende machen.

Der gesamte Verein agiert ehrenamtlich und ist in seinem Schaffen von Spenden abhängig. So zum Beispiel bei den geplanten 2000 Weihnachtsgeschenken, die man während der Adventszeit liebevoll zusammenstellen und anschließend verteilen möchte.

Oder für die Weihnachtsfeier, die dieses Jahr wieder für 500 geladene obdachlose und bedürftige Menschen im Löwenbräukeller stattfinden soll, mit leckerem Büfett, Weihnachtsmusik und kleinen Geschenken.

Im Löwenbräukeller findet die "Aktion Brücke"-Weihnachtsfeier statt, an der 500 geladene Gäste teilnehmen. © Aktion Brücke e. V.

Damit alle Geschenke mit der gleichen Wertschätzung zusammengestellt werden, bittet die "Aktion Brücke" ganz bewusst um finanzielle Unterstützung anstelle individuell gepackter Geschenkpakete. "Menschen, die ohnehin täglich mit Ungleichheit und Ausgrenzung leben, sollen gerade an Weihnachten nicht das Gefühl bekommen, weniger wert zu sein als andere", erklärt Anja Sauer diesen logischen und nachvollziehbaren Schritt.

So kann man die Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" unterstützen

Wer die Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke" mit einer Geldspende unterstützen möchte, kann dies über folgendes Spendenkonto tun:

Aktion Brücke e. V.

Sparkasse Fürstenfeldbruck

IBAN: DE93 7005 3070 0032 3801 64

BIC: BYLADEM1FFB

Auch eine Onlinespende über ein Spendenformular ist möglich; .

Weitere Informationen zur Obdachlosenhilfe "Aktion Brücke"