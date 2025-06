Freising: Ein Toter nach Auseinandersetzung zwischen drei Männern

Auf offener Straße kommt es im Landkreis Freising zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ein Mann wird tödlich verletzt, einer wird festgenommen. Wo ist der dritte Mann?

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Neufahrn bei Freising tödlich durch einen scharfen Gegenstand verletzt worden. Laut Polizei war es am Nachmittag auf offener Straße im Landkreis Freising zu der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Der Mann starb noch am Tatort, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Beteiligter sei in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen worden.

Nach dem dritten beteiligten Mann werde derzeit mit einem Großaufgebot gefahndet. Er war vom Tatort geflüchtet. Ob der Mann verletzt oder bewaffnet sei, sei nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Details zum Hergang des Vorfalls, dem festgenommenen Mann sowie dem Toten wurden vorerst nicht bekannt.