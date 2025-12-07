Ein grünes Schlüsselband mit Sonnenblumen steht für eine weltweite Initiative. Nun sind auch der Münchner Flughafen und Lufthansa dabei.

Man sieht es Menschen, die Hilfe brauchten, nicht immer an.

Ein grünes Schlüsselband mit gelben Sonnenblumen – das ist auf 320 Flughäfen in aller Welt ein Symbol: Es bedeutet, dass der Passagier, der es trägt, nicht sichtbare Einschränkungen hat. Das können zum Beispiel psychische oder neurologische Erkrankungen sein.

Wer dieses Band trägt, zeigt, dass er oder sie Einschränkungen hat. © IMAGO/David Tucker\\News-Journal



Die Flughäfen, die sich dem Sunflower-Programm angeschlossen haben, möchten diese Menschen besser unterstützen. Und dazu gehören nun auch der Flughafen München und Lufthansa.

Das Symbol erleichtere dem Personal vor Ort „die Identifizierung von Personen, die mehr Verständnis und Fürsorge benötigen“, so Paul White, CEO des Sunflower-Programms. Marcus Schnabel von der Lufthansa: „Mit dem Beitritt verbessern wir das Reiseerlebnis betroffener Passagiere.“

Die Schlüsselbänder gibt es an den Mobility Service Points sowie an der Hauptinformation im Terminal 1 und an den Infoschalter im Ankunfts- und Abflugbereich im Terminal 2.