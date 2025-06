Entspannt garteln für die Psyche in Ramersdorf

In Ramersdorf kann man an sechs verschiedenen Stellen Blumensamen einpflanzen.

Blumen machen glücklich: Auch deshalb können in Ramersdorf fortan an verschiedenen Orten Blumensamen eingepflanzt werden.

Entspannen und zur Ruhe kommen beim Garteln – sich erden, etwas einpflanzen und wachsen sehen – das ist erwiesenermaßen gut für die Gesundheit. Auch wer keinen Garten oder Balkon hat, kann jetzt mitmachen und an sechs verschiedenen Orten in Ramersdorf Blumensamen einpflanzen und pflegen.

An diesem Orten können Blumensamen gepflanzt werden

So entstehen in Ramersdorf Plätze, die schön fürs Auge sind und Orte, an denen der eigene Akku aufgeladen werden kann. Solche Orte erkennen Sie in Ramersdorf an der "Schildkröte“ – dem Logo des Projektes "PasSt" zur Stärkung des psychischen Wohlbefindens. PasSt steht für: Psychisch aufgehoben sein. Stark in Ramersdorf.

Unter anderem können Sie sich an folgenden Stellen beim Blühen der Ramersdorfer Blumenwiese beteiligen:

Nachbarschaftstreff Ramersdorf Süd, Balanstraße 111, Kontakt S. Gruber (Tel.: 089/4613 9080, 0176-58851599), Sprechzeiten Montag und Mittwoch: 16 -19 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 11 -13 Uhr.

Nachbarschaftstreff Langbürgener Straße 3, Kontakt C. Hoffmann (Tel.: 089/877662-8210, 0177/9720489), Sprechzeiten Dienstag 9 - 12 Uhr, Mittwoch 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung.

Wer Lust hat, ein Hochbeet für die PasSt-Wiese zu bauen, der kann sich im Trambahnhäusl bei E. Beierle melden (Tel.: 01520/4811268).

Also einfach anrufen oder zu den Sprechzeiten vorbeigehen, dort gibt es die Blumensamen und Tipps wo gepflanzt werden kann. Weitere Informationen gibt es bei MAGs e.V. (% 089/53295654 oder per Mail: m.schmidt@mags-muenchen.de).