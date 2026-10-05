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Eislaufen im T-Shirt? Das geht jetzt hier in München

Früher Winterspaß: Im Dante-Warmfreibad in Gern können Besucher nicht nur unter freiem Himmel schwimmen. Sondern ab diesem Dienstag (6.10) auch auf einer neuen Kunsteisbahn ihre Runden drehen – Schlittschuhe mitbringen und losgleiten.
Irene Kleber |
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Ab diesem Dienstag können Eislauffans im Dantebad Schlittschuh laufen (Symbolfoto).
Ab diesem Dienstag können Eislauffans im Dantebad Schlittschuh laufen (Symbolfoto). © imago/STPP

Das Dantebad in Gern hat auch im Herbst und Winter als Winter-Warmfreibad geöffnet. Dort kann man bei jedem Wetter unter freiem Himmel schwimmen und auch in die Saunalandschaft gehen. Jetzt kommt noch ein Zuckerl für Winter-Fans dazu: Die Stadtwerke (SWM) öffnen diese Woche ab Dienstag (6.10.) für drei Wochen im Außenbereich des Bads eine Kunsteisbahn.
Münchnerinnen und Münchner können also jetzt schon auf die Kufen steigen und ins Eislauf-Vergnügen starten.

Drei Wochen Eislauf-Vergnügen

7 Mal 14 Meter groß ist die synthetische Eisbahn, teilen die SWM mit. Sie wird bis Sonntag, 1. November, geöffnet sein. Die Nutzung kostet nichts extra, sie ist im Bad- oder Saunaeintritt enthalten (Normalpreis Warmfreibad: 10,50 Euro; ermäßigt 6,90 Euro). Wichtig: Bitte eigene Schlittschuhe mitbringen, es gibt keinen Verleih.

Im Dante-Warmfreibad kann man bei jedem Wetter unter freiem Himmel schwimmen.
Im Dante-Warmfreibad kann man bei jedem Wetter unter freiem Himmel schwimmen. © SWM

Wer übrigens lieber im Prinzregentenstadion in Bogenhausen eislaufen will: Dort beginnt die Eislaufsaison im November, sobald die Temperaturen die stabile Eisbereitung zulassen. Genauere Infos zum Starttermin geben die SWM noch bekannt.

Dante-Winter-Warmfreibad (Postillonstraße 17). Anfahrt: U1, U7, (Haltestelle Westfriedhof, Ausgang C); Bus 151, 164, 165, 180, Tram 20, 21 (Haltestelle Westfriedhof). Öffnungszeiten Warmfreibad: 7.30 bis 23 Uhr; Mo, Mi, Fr bereits ab 7 Uhr. Öffnungszeiten Sauna: täglich 7.30 bis 23 Uhr.

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