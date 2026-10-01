Eines der beliebtesten Münchner Hallenbäder öffnet wieder – mit Rabatt

Seit Ende April war das Westbad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Mitte Oktober öffnet das Hallenbad wieder – zunächst zu reduzierten Eintrittspreisen.

Ab dem 14. Oktober 2026 sind der Hallenbereich und die Saunalandschaft im Westbad wieder geöffnet.

Seit dem 27. April war das beliebte Westbad in Pasing wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Mehrere Monate lang wurde die Filteranlage des Hallenbads auf den neuesten Stand gebracht.

Doch nun die gute Nachricht: Ab dem 14. Oktober soll das Westbad endlich wieder öffnen und auch die Saunalandschaft kann dann wieder genutzt werden. Sobald die Beckenwasser-Werte durch das SWM-Labor abschließend geprüft wurden, kann im Schwimmbad wieder geplanscht werden.

Sole-Warmaußenbecken noch geschlossen – reduzierte Eintrittspreise

Weiterhin geschlossen bleibt dagegen das Sole-Warmaußenbecken, auch hier wird aktuell die Filteranlage optimiert. Bis auch dieser Bereich wieder genutzt werden kann, erhalten alle Badegäste, quasi als Dank für ihre Geduld, 20 Prozent Nachlass auf den Schwimmbad-Eintritt. So kostet die reguläre Tageskarte für das Hallenbad inklusive Saunalandschaft 14 Euro (statt 17,50 Euro), ermäßigt 8,40 Euro (statt 10,50 Euro) und die Familienkarte 30,50 Euro (statt 38,10 Euro).

Das Westbad ist täglich von 7.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Aufgrund einer Betriebsversammlung sind die M‑Bäder am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, allerdings bis 13 Uhr geschlossen, das betrifft auch das Westbad.