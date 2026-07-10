Am 11. Juli findet am Marienplatz zum fünften Mal der "Tag der Ersten Hilfe" statt. Besucher können lernen, wie eine Herzdruckmassage durchgeführt wird, wie ein Defibrillator funktioniert und wie man sich bei einem Kindernotfall richtig verhält.

Am 11. Juli kann man auf dem Münchner Marienplatz lernen, wie eine Herzdruckmassage korrekt ausgeführt wird. (Symbolbild)

Jedes Jahr erleiden in Deutschland 135.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dass nur ungefähr elf Prozent der Betroffenen diesen überleben, liegt auch daran, dass nur in rund der Hälfte der Fälle, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft, mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass viele Menschen nicht wissen, wie diese korrekt auszuführen sind.

Am Samstag, 11. Juli, findet in München bereits zum fünften Mal der "Tag der Ersten Hilfe" statt. Von 11 bis 16 Uhr zeigen ausgebildete Ersthelfende auf dem Marienplatz, wie Wiederbelebungsmaßnahmen funktionieren. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit zu lernen, wie eine Herzdruckmassage ausgeführt wird, können diese an Simulationspuppen üben und zudem den Umgang mit einem Defibrillator (AED) ausprobieren. Auch das richtige Verhalten bei einem Kindernotfall wird erklärt.

"Hilfe im Notfall geht uns alle an!"

Zudem können verschiedene Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst aus der Nähe erlebt werden. Und auch das beliebte Teddybärkrankenhaus ist mit dabei. So ist für Jung und Alt und die ganze Familie etwas geboten.

"Noch immer überleben bei uns in Deutschland zu viele Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses nicht oder nur mit schwersten bleibenden Schäden. Das betrifft gar nicht so selten auch jüngere Menschen. Andere europäische Länder sind hier schon deutlich weiter. Dabei könnten wir eigentlich alle ganz leicht Lebensretterinnen und Lebensretter sein. Deshalb möchte ich die Münchnerinnen und Münchner ermutigen, sich mit den Grundlagen der Wiederbelebung vertraut zu machen – und sich im Ernstfall zu trauen, Leben zu retten. Denn Hilfe im Notfall geht uns alle an", so Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne), der die Schirmherrschaft für das Event übernommen hat.

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Folgende Organisationen und Einrichtungen nehmen am "Tag der Ersten Hilfe" am Marienplatz teil: