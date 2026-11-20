Bauarbeiten beendet: Tram 25 fährt wieder regulär
Eine gute Nachricht für Haidhausen und Giesing: Seit Anfang August hatten die Stadtwerke auf der knapp 900 Meter langen Strecke zwischen Rosenheimer Platz und Carl-Amery-Platz die Schienen erneuert. Nach rund 30 Betriebsjahren war das notwendig geworden, so die MVG. Ein aufwendiger Ersatzverkehr sicherte die wichtige Querverbindung zwischen Silberhornstraße und Max-Weber-Platz.
An der Haltestelle Carl-Amery-Platz wurden gleich noch vier Wartehäuschen errichtet und auch Arbeiten am Fernwärmenetz an der Keller-/Steinstraße und Franziskaner-/Rablstraße miterledigt. Jetzt sind alle Arbeiten termingerecht abgeschlossen, ab kommendem Montag fährt die Tram 25 wieder regulär.
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