Knapp drei Monate waren die Fahrgäste der Tram 25 zwischen Silberhornstraße und Max-Weber-Platz auf Schienenersatzverkehr angewiesen. Ab 23.11. fährt die Tram nun wieder regulär.

Eine gute Nachricht für Haidhausen und Giesing: Seit Anfang August hatten die Stadtwerke auf der knapp 900 Meter langen Strecke zwischen Rosenheimer Platz und Carl-Amery-Platz die Schienen erneuert. Nach rund 30 Betriebsjahren war das notwendig geworden, so die MVG. Ein aufwendiger Ersatzverkehr sicherte die wichtige Querverbindung zwischen Silberhornstraße und Max-Weber-Platz.

An der Haltestelle Carl-Amery-Platz wurden gleich noch vier Wartehäuschen errichtet und auch Arbeiten am Fernwärmenetz an der Keller-/Steinstraße und Franziskaner-/Rablstraße miterledigt. Jetzt sind alle Arbeiten termingerecht abgeschlossen, ab kommendem Montag fährt die Tram 25 wieder regulär.