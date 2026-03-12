Action am Königsplatz: Was das Münchner Sportfestival alles zu bieten hat

Am 5. Juli 2026 findet auf dem Königplatz das 15. Münchner Sportfestival. Besucher können zahlreiche bekannte und weniger bekannte Sportarten kennenlernen und austesten.

Im Rahmen des Sportfestivals auf dem Königsplatz wird auch wieder der Münchner Streetsoccer-Cup ausgetragen.

Wer gerne mal neue Sportarten kennenlernen und austesten möchte, dem wird beim 15. Münchner Sportfestival am 5. Juli 2026 einiges geboten. Von 10 bis 18 Uhr wird Interessierten auf dem Königsplatz eine Vielzahl von angesagten Trendsportarten bis hin zu außergewöhnlichen Fun- und Randsportarten angeboten.

Unzählige Sportarten: Königsplatz wird zur riesigen Spielwiese

Ob Pickleball, Disc Golf, Hochseilgarten, Skimboarding, Cricket, Kopfballtischtennis oder historische Kampfkünste: Besucher und Besucherinnen können die unterschiedlichsten Sportangebote hautnah und kostenlos ausprobieren. Sämtliches Equipment steht den Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung, sodass jede Sportart unkompliziert getestet werden kann.

Besondere Highlights beim beliebten Event des Referats für Bildung und Sport sind Deutschlands größter Ninja-Wettkampf "Minga Warrior", der Trickline Worldcup mit spektakulären Tricks und Sprüngen auf der fünf Zentimeter schmalen Line, die Street Floorball Tour, der Münchner Streetsoccer-Cup und ein Breakdance Battle.

Wer am "Minga Warrior" teilnehmen möchte, kann sich ab dem 20. März online unter anmelden.

Kopfballtischtennis ist eine der vielen Sportarten, die beim Sportfestival am Königsplatz getestet werden können. © Münchner Abrissbirnen e.V.

Interessierte Sportvereine können sich noch anmelden

Beim Streetsoccer-Cup des Bayerischen Fußball-Verbandes treten Teams in drei verschiedenen Kategorien an. Im Turniermodus "Jeder gegen Jeden" kämpfen vormittags Jungen- oder gemischte Teams des Jahrgangs 2016 jeweils im "Vier gegen Vier" um den Titel, mittags treten Inklusions-Teams der Jahrgänge 2011 und jünger an, und nachmittags geht es für Mädchen-Teams der Jahrgänge 2013 und 2014 um den Sieg. Interessierte Teams (sechs bis acht Spieler/innen pro Mannschaft) können sich noch bis zum 22. März online unter anmelden.

Rund 50 Sportanbieter sind bereits für das 15. Münchner Sportfestival gelistet. Erneut werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Vereine, die noch ihre Chance nutzen möchten, kostenfrei ihre Sportart beim größten Sportfestival der Stadt zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen, sollten sich zügig online registrieren. Das Anmeldeformular und weitere Informationen zum Festival findet man unter und auf der Instagram-Seite .