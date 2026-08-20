Abgabe im Hofbräuhaus: Münchner Stiftung sammelt Schultüten-Spenden für bedürftige Kinder

Zur Einschulung gehört eine liebevoll gefüllte Schultüte einfach dazu. Doch nicht alle Eltern können ihren Kindern finanziell eine solche Schultüte schenken. Hier tritt das Hilfsprojekt "Bunte Münchner Kindl" auf den Plan, denn kein Kind soll am ersten Schultag mit leeren Händen dastehen.

Vom 7. bis 12. September können im Münchner Hofbräuhaus wieder Schultüten gespendet werden

Mitte September enden in Bayern die Sommerferien und die Schule geht wieder los. Tausende Mädchen und Buben in München werden am 15. September 2026 ihre Einschulung haben. Und was gehört zu einem Erstklässler wie der Schulgong zur Pause? Eine gut und liebevoll gefüllte Schultüte bzw. ein Schulranzen mit Stiften, Heften, Federmäppchen und Malkasten. Doch Schulutensilien sind teuer und nicht jede Familie ist finanziell in der Lage, all diese Kosten zu tragen.

Seit 2016 werden jährlich bis zu 2000 bedürftige Kinder unterstützt

Das Projekt "Bunte Münchner Kindl" der Stiftung "Wir helfen München" setzt sich dafür ein, dass alle Schulkinder gut ausgerüstet den Unterricht besuchen können. Seit dem Schuljahr 2016/17 hilft das Projekt jährlich bis zu 2000 bedürftigen Kindern mit qualitativ guten Schulmaterialien, um damit die Chancengleichheit in der Schule zu fördern. Schirmherrin der Spendenaktion ist Petra Reiter, die Frau des Münchner Ex-Oberbürgermeisters Dieter Reiter.

Ex-OB-Gattin Petra Reiter (l.) und Hofbräuhaus-Wirtin Barbara Sperger (l.) beim Startschuss zur Schultüten-Sammelaktion der "Bunten Münchner Kindl" im Jahr 2025. © IMAGO/Stefan M. Prager

Schultüten-Spende: Ausgrenzung soll vermieden und Integration gefördert werden

"Richtiges Schulmaterial ist der Grundstein für eine erfolgreiche Schulzeit. Damit möchten wir vom ersten bis zum letzten Schultag Ausgrenzung vermeiden, Integration fördern und Bildungsgerechtigkeit ermöglichen. Wir helfen Kindern, deren Eltern sich eine Grundausstattung für die Schule nicht oder kaum leisten können, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht", so Reiter.

Da die Stiftung keinerlei staatliche Förderung bekommt, ist sie bei ihren Aktionen auf Spenden angewiesen. So auch dieses Jahr für die Aktion "Schultüten für alle!", im Rahmen derer gefüllte Schultüten oder Schulranzen für bedürftige Kinder zum Schulanfang gesammelt werden.

Bereits seit 2016 sammelt das Münchner Projekt "Bunte Münchner Kindl" Schultüten und Schulmaterial für bedürftige Kinder und Jugendliche. © Bunte Münchner Kindl

Helfen kann jeder. Gefüllte Schultüten oder auch einfach nur der Inhalt (z. B. Buntstifte, Knete oder Wachsmalkreiden, kleine Büchlein, Schreibhefte, Kartenspiele, Haarspangen oder auch Süßigkeiten, die nicht schmelzen) können von Montag, 7. September bis Samstag, 12. September 2026 jeweils von 11 bis 17 Uhr im Reservierungsbüro des Hofbräuhauses am Platzl 9 (1. Stock) abgegeben werden.

Münchner Schultüten-Aktion: So können Sie spenden und helfen

Auch Geldspenden sind möglich; davon wird dringend benötigtes Schulmaterial organisiert, welches von den ehrenamtlichen Helfern in Schultüten oder Schulranzen gepackt wird. Es werden nicht nur Schulanfänger unterstützt, auch bedürftige Kinder in höheren Klassen werden mit notwendigem Schulmaterial versorgt. Auch hierfür werden Sachspenden in Form von Heften, Malkästen, Schulranzen, Stiften, Federmäppchen und/oder Arbeitsheften gerne entgegengenommen.

Informationen darüber, was die Schüler für den Unterricht benötigen, bekommt die Stiftung von zahlreichen Lehrern. Diese können sich beim "Bunte Münchner Kindl"-Projekt melden, wenn sie von einem Kind wissen, welches noch keine Schultüte hat.

Abgabe der Schultüten-Spenden: Montag, 7. September, bis Samstag, 12. September 2026, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Reservierungsbüro des Hofbräuhauses am Platzl 9 (1. Stock).

Weitere Informationen zur Schultüten-Spendenaktion sind im Internet unter zu finden. Interessierte Helfer für das Packen und Ausliefern der Schultüten können sich per Mail unter helfen@bunte-muenchner-kindl.de melden.

Spendenkonto: Bunte Münchner Kindl, Stadtsparkasse München, IBAN: DE59 7015 0000 0000 5734 44