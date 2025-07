“Das ist doch unglaublich!“: Diese Sparmaßnahme trifft Münchner Spielplatz-Besucher dieses Jahr hart

Der Kostendruck im Rathaus trifft nun auch die Kleinsten. An sehr vielen Münchner Spielplätzen wird gespart. Die AZ erklärt die Debatte.

Der Vater aus der Isarvorstadt kann es nicht fassen. Er verbringt viel Zeit mit seinen Kindern auf Spielplätzen. Doch dieses Jahr fehlt auf allen etwas: die Dixi-Klos. Einfach weg. Ersatzlos gestrichen, denn auf den Spielplätzen, auf denen er seine Nachmittage verbringt, gibt es nun keine Möglichkeit mehr, aufs Klo zu gehen – nur ins Gebüsch. „Natürlich lösen die Dixi-Klos das Problem nicht grundsätzlich“, sagt er zur AZ. „Aber dass es nun überhaupt kein Angebot mehr für dieses Bedürfnis gibt, ist doch unglaublich.“

Ein Drittel aller Dixis auf Spielplätzen weg: So argumentiert die Stadtverwaltung

Seine Vermutung: Die Stadt hat die sogenannten mobilen Toiletten aus Kostengründen stillschweigend einkassiert. Und tatsächlich: Eine Nachfrage der AZ beim zuständigen Baureferat ergibt genau das. Von insgesamt 90 mobilen Toiletten im Stadtgebiet in öffentlichen Grünanlagen seien mit dem Haushaltsbeschluss für 2025 „rund ein Drittel“ abgebaut worden, heißt es. Bei diesen sei „die Nutzung nachgewiesenermaßen gering“ gewesen.

Ein Sprecher des Baureferats betont, es seien ja noch nie alle Münchner Spielplätze mit mobilen Toiletten ausgestattet gewesen. Und: In den vergangenen Jahren seien „zahlreiche Spielplätze mit festen, komfortablen, hygienischen und barrierefreien Toiletten ausgestattet“ worden, etwa am Georg-Freundorfer-Platz, am Spielplatz im Nußbaumpark oder an der Theresienwiese. Weitere Spielplätze wie etwa am Johannisplatz würden aktuell mit festen Toiletten ausgestattet.

"Das darf man doch nicht dem Spardiktat unterwerfen": Dieser OB-Kandidat ist entsetzt

An etlichen anderen Standorten aber hat man sich sogar die Minimallösung gespart. Wirklich nötig? Ja, findet man offenbar im Baureferat. „Aufgrund der Haushaltslage mussten Unterhaltsmittel gespart werden“, heißt es in der Mail an die AZ.

Einen, den das Argument nicht überzeugen kann, ist CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner. Seine Fraktion im Rathaus war gegen diese Kürzung. Auf Nachfrage der AZ sagt er: „Dixi-Toiletten auf städtischen Spielplätzen darf man einfach nicht dem Spardiktat unterwerfen, da gäbe es noch ganz andere Dinge!“ Die Stadt setze hier völlig falsche Prioritäten, sagt Baumgärtner.

Als Beispiel nennt der CSU-Mann den Umbau der Lindwurmstraße für 17 Millionen Euro. „Wenn ein Spielplatz sauber bleiben soll, braucht man eine Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Hier spart die Stadt am Nötigsten, viele Spielplätze werden auch jeden Tag von Kindergartengruppen gebraucht.“

Erst am Donnerstagmorgen, beim Foto-Termin mit der AZ auf dem Spielplatz an der Fleischerstraße im Schlachthofviertel, wo auch das Dixi-Klo eingespart wurde, hat Baumgärtner mitbekommen, wie ein Erzieher seiner Kindergartengruppe eingebläut hat, bloß nichts vom Boden aufzuheben. Könnte neben Toilettengängen ins Gebüsch noch mit einem anderen Thema zusammenhängen. Baumgärtner weist auch darauf hin, dass die Stadt – ebenfalls aus Spargründen – auch beim Reinigen von Spielplätzen spart. Das passiere nun einfach nur noch seltener als noch 2024.