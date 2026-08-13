Ab 19.22 Uhr legte sich der Mond am Mittwoch am Münchner Abendhimmel vor die Sonne. In der ganzen Stadt verfolgten unzählige Menschen das Spektakel.

Die Brücke am Grünwalder Stadion musste am Mittwochabend eine Menge Last tragen.

Tobias Singer 26 Die Brücke am Grünwalder Stadion musste am Mittwochabend eine Menge Last tragen.

Die Brücke am Grünwalder Stadion wird auf eine harte Probe gestellt. Zahlreiche Menschen wollen von hier aus die Sonnenfinsternis verfolgen.

Tobias Singer 26 Die Brücke am Grünwalder Stadion wird auf eine harte Probe gestellt. Zahlreiche Menschen wollen von hier aus die Sonnenfinsternis verfolgen.

Besucher der Dachterrasse des Kulturzentrums Gasteig schauen sich die vom Mond teils verdeckte Sonne an.

Peter Kneffel (dpa) 26 Besucher der Dachterrasse des Kulturzentrums Gasteig schauen sich die vom Mond teils verdeckte Sonne an.

Ein Hobby-Astronom richtet sein Teleskop auf der Dachterrasse des Kulturzentrums Gasteig ein, um am Abend die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Im Hintergrund sind die beiden Türme der Frauenkirche zu sehen.

Peter Kneffel (dpa) 26 Ein Hobby-Astronom richtet sein Teleskop auf der Dachterrasse des Kulturzentrums Gasteig ein, um am Abend die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Im Hintergrund sind die beiden Türme der Frauenkirche zu sehen.

Besucher auf der Dachterrasse des Kulturzentrums Gasteig schauen mit speziellen Brillen auf die Sonnenfinsternis.

Peter Kneffel (dpa) 26 Besucher auf der Dachterrasse des Kulturzentrums Gasteig schauen mit speziellen Brillen auf die Sonnenfinsternis.

Hunderte, meist junge, Menschen verfolgen die Sonnenfinsternis von der Hackerbrücke aus.

Mackenzie Snyder 26 Hunderte, meist junge, Menschen verfolgen die Sonnenfinsternis von der Hackerbrücke aus.

Hunderte von Menschen sahen sich die Sonnenfinsternis von der Hackerbrücke aus an.

Mackenzie Snyder 26 Hunderte von Menschen sahen sich die Sonnenfinsternis von der Hackerbrücke aus an.

Juliano (16) ist begeistert, dass so viele Menschen im Olympiapark die Sonnenfinsternis sehen wollen.

Eva von Steinburg 26 Juliano (16) ist begeistert, dass so viele Menschen im Olympiapark die Sonnenfinsternis sehen wollen.

Kein Konzert im Olympiastadion und auch kein Public Viewing, sondern Sonnenfinsternis im Olympiapark.

Sigi Müller 26 Kein Konzert im Olympiastadion und auch kein Public Viewing, sondern Sonnenfinsternis im Olympiapark.

Erste Besucher bevölkern den Olympiaberg im Münchner Olympiapark, um von dort die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.

Felix Hörhager/dpa 26 Erste Besucher bevölkern den Olympiaberg im Münchner Olympiapark, um von dort die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.

Eva von Steinburg 26 Hündin "Nala" und ihre Familie warten auf die Sonnenfinsternis.

Micaela, Studentin aus Peru, hat sich aus Cornflakes-Packungen zwei DYI-Lochkameras gebastelt.

Eva von Steinburg 26 Micaela, Studentin aus Peru, hat sich aus Cornflakes-Packungen zwei DYI-Lochkameras gebastelt.

Zuletzt dürfte der Olympiaberg beim Taylor-Swift-Konzert so voll gewesen sein.

Sigi Müller 26 Zuletzt dürfte der Olympiaberg beim Taylor-Swift-Konzert so voll gewesen sein.

Doris und Helmut aus der Maxvorstadt haben schon die Sofi 99 gesehen. Ihre Tochter hat in Mammendorf, nach dem AZ-Bericht, die Brillen gekauft.

Sigi Müller 26 Doris und Helmut aus der Maxvorstadt haben schon die Sofi 99 gesehen. Ihre Tochter hat in Mammendorf, nach dem AZ-Bericht, die Brillen gekauft.

Zahlreiche Menschen kamen schon früh in den Olympiapark, um von dort die Sofi zu verfolgen.

Eva von Steinburg 26 Zahlreiche Menschen kamen schon früh in den Olympiapark, um von dort die Sofi zu verfolgen.

Erinnert ein bisschen an die Taylor-Swift-Konzerte im Olympiastadion: Unzählige Menschen haben sich auf dem Olympiaberg eingefunden, um von dort die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Felix Hörhager (dpa) 26 Erinnert ein bisschen an die Taylor-Swift-Konzerte im Olympiastadion: Unzählige Menschen haben sich auf dem Olympiaberg eingefunden, um von dort die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Bereits am späten Nachmittag haben sich hunderte Menschen auf dem Olympiaberg eingefunden, um von dort die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Felix Hörhager (dpa) 26 Bereits am späten Nachmittag haben sich hunderte Menschen auf dem Olympiaberg eingefunden, um von dort die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Die partielle Sonnenfinsternis ist vom Münchner Olympiapark aus zu sehen.

Felix Hörhager (dpa) 26 Die partielle Sonnenfinsternis ist vom Münchner Olympiapark aus zu sehen.

Egal ob Hackerbrücke, Olympiaberg oder Gasteig, in ganz München wurde die Sonnenfinsternis mit Begeisterung beobachtet.

Eva von Steinburg, dpa, Mackenzie Snyder / AZ-Collage 26 Egal ob Hackerbrücke, Olympiaberg oder Gasteig, in ganz München wurde die Sonnenfinsternis mit Begeisterung beobachtet.

Abertausende von Menschen haben sich am Mittwochabend in München unter freiem Himmel versammelt, um dem astronomischen Ereignis des Jahres beizuwohnen – der partiellen Sonnenfinsternis.

Zwar war es keine totale Sonnenfinsternis, wie sie 1999 in München zu sehen war, aber im Maximum wurde die Sonne über dem Münchner Abendhimmel zu fast 90 Prozent vom Mond bedeckt.

Rund zwei Stunden dauerte das Spektakel am Himmel, dem unzählige Menschen in ganz München gebannt zuschauten. Die Menschenmassen auf dem Olympiaberg erinnerten an die beiden Konzerte von Taylor Swift im Olympiastadion.

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Die Hackerbrücke wurde von zahlreichen, meist jungen Menschen in Beschlag genommen. In Giesing wurde die Brücke am Grünwalder Stadion einer Belastungsprobe ausgesetzt und auch auf dem Dach des Gasteig-Gebäudes haben sich zahlreiche Hobby-Astronomen mit ihren Teleskopen eingefunden, um die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Die begann in München um 19.22 Uhr und hatte ihr Maximum zur Primetime um 20.15 Uhr, was vielerorts von den Menschen mit Begeisterung beklatscht wurde.

Bilder zur partiellen Sonnenfinsternis in München finden Sie oben in unserer Bildergalerie.