"Das größte Picknick der Stadt“ mitten im Olympiapark – mit Radio Gong 96.3

Am 11. Juni verwandelt sich der Olympiapark in ein Meer aus guter Laune und entspanntem Sound. Ein ganz besonderes Erlebnis unter freiem Himmel. Alle Infos zum "größten Picknick der Stadt" lest ihr hier. Kommt vorbei!

30. Mai 2023 - 07:32 Uhr

Für gute Laune und entspannten Sound sorgt das Radio Gong 96.3 Team mit Morningman Mike, Natalie und einem Gong 96.3 DJ. Natürlich dürfen auch die besten aktuellen Hits als Akustik-Version live und unplugged nicht fehlen – ein ganz besonderes Erlebnis unter freiem Himmel. Kommt vorbei!

Es sind auch einige Aktionen rund um das Picknick geplant, die man unbedingt gesehen haben sollte:

In der Kids Area können sich die Kleinen angesagte Blumenkränze selbst binden oder Handpuppen gestalten. Außerdem werden sie staunen beim Zaubern von Riesen-Seifenblasen. Auch witzige und ausgefallene Luftballontiere und Kinderschminken gibt es vor Ort. Auf einer Hüpfburg können die Kinder toben und sich richtig auspowern.

Ausgefallenes und fantasievolles Kinderschminken gibt es in der Kids Area. © Mirjam Hagen

Bester Sound und gute Laune

In der Entertainment Area kommen Freunde bester Musik, guter Speisen und erfrischender Getränke auf ihre Kosten. Es gibt aktuellen Sound und ein Programm auf der Gong 96.3 Bühne. Ganz entspannt ist es in der Chill Out Area. Essen- und Getränkestände locken, als Desserts werden Zuckerwatte und Eis von einem Eisfahrrad angeboten. Für lustige Momente wird Walking Act "Sharky“ sorgen.

Das Rahmenprogramm der Picknick Area hat natürlich auch einiges zu bieten. Im Freizeitbereich können diverse Sportgeräte ausgeliehen und auf Herz und Nieren getestet werden. Es gibt einen Sonnenschirmverleih sowie verschiedene Partnerstände mit unterschiedlichen Mitmachaktionen und einem Gewinnspiel.

Die ganze Familie hat beim "größten Picknick der Stadt“ ihren Spaß. Dafür sorgt das Team von Radio Gong 96.3 mit gutem Sound und bester Laune. © Mirjam Hagen

Wer sich ins beziehungsweise auf das kühle Nass wagen möchte, kann sich ein Boot am Bootsverleih nehmen. Zudem lockt eine Waterball-Area auf dem See. Auch an die geliebten Vierbeiner wird gedacht mit einer Hundestation. Und das alles bei freiem Eintritt – da muss man einfach dabei sein!

Spaß für Groß und Klein garantiert

Auch den kleinen Besuchern wird es an nichts fehlen: Unter dem Motto "Entdecke, was dich begeistert!" können die Kinder am Lego-Stand ihre Passion für Freundschaft, Kreativität, Zauberwelten oder Tierwelten ausleben. On top gibt es Blumenkränze zu gestalten, Glitzer-Tattoos –und besonders aufregend: die Luftballon Modelliererin, die mit ihren Künsten alle Kinder-Herzen höherschlagen lässt. Darüber hinaus garantiert die KIDS-Area für allerlei Bastelspaß und verfügt obendrein noch über einen Schminkstand.

Am AZ-Gewinnspiel vor Ort teilnehmen und gewinnen!

Die Abendzeitung München ist Co-Partner des Picknicks. Am Stand können Besucher etwas gewinnen oder in der aktuellen Ausgabe schmökern. © Mirjam Hagen

Die Abendzeitung ist Co-Partner des "größten Picknicks der Stadt“ und mit einem Stand vor Ort. Das AZ-Team begrüßt die Besucher, die zum Beispiel tolle Sofortgewinne beim Glücksrad gewinnen können. An einer Kreativstation ist es möglich, den Gewinn direkt personalisieren zu lassen. Von 11 bis 17 Uhr veranstaltet die AZ außerdem ein exklusives Picknick-Gewinnspiel, welches nur vor Ort über einen QR-Code gespielt werden kann.

Hier findet das Picknick statt

Olympiapark München

Roopsingh-Bais-Weg

80809 München

11. Juni von 11 bis 17 Uhr

Der Lageplan vom Olympiapark. © Radio Gong

Im Olympiapark

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel: Der Olympiapark ist mit der U-Bahn (U3/ Haltestelle Olympiazentrum oder Petuelring) dem Bus (Haltestelle Olympiazentrum/Petuelring) sowie der Tram (Haltestelle Olympiapark West/Petuelring) erreichbar.

Per Auto kommt man über die Zufahrt Lerchenauerstraße/Spiridon-Louis-Ring zu den nahegelegenen Parkplätzen des Olympiaparks am Eisstadion oder am Parkdeck Olympiaturm.

Extra Fahrradständer direkt an der Picknickfläche sind aufgestellt.

Sicherheit

Die komplette Veranstaltung wird von geschultem und professionellem Sicherheitspersonal begleitet und überwacht. Auch bei notärztlicher Hilfe sind ausreichend Sanitätsdienste vor Ort

Tiere, im speziellen Hunde, dürfen nur angeleint mitgeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen sollten keine Glasbehälter (Flaschen, Gläser, Schüsseln etc.) mit auf das Gelände gebracht werden.

Grillen, das Aufstellen von Biertischgarnituren sowie selbst abgespielte, laute Musik sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht erlaubt.

Eltern haften für ihre Kinder.

