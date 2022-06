Das größte Picknick der Stadt ist zurück – mit Radio Gong 96.3

München darf wieder feiern: Radio Gong 96.3 lädt erstmals seit Beginn der Pandemie zum größten Picknick der Stadt ein.

04. Juni 2022 - 07:03 Uhr

Bunte Decken, entspannter Sound und jede Menge Spaß: Am 12. Juni findet nach zwei Jahren Pause endlich wieder das von Radio Gong 96.3 statt. Wer die Zimmerdecke diesen Sommer gegen freien Himmel eintauschen möchte, ist am nächsten Sonntag ab 11 Uhr auf der Halbinsel im Olympiapark herzlich willkommen.

Die Picknicker dürfen sich auf einen gemütlichen und erlebnisreichen Tag mit viel Abwechslung freuen. Gemeinsam mit den Partnern LEGO®, dm-drogerie markt und SEA LIFE München sorgt das Team für reichlich Unterhaltung. Ob Tretbootfahren auf dem Olympiasee oder Freizeitspiele wie Badminton an der frischen Luft - für jeden ist etwas dabei!

Tausende Münchner und Münchnerinnen versammeln sich erneut für das größte Picknick der Stadt. © Radio Gong 96.3

Für jeden ist etwas dabei

Auch den kleinen Besuchern wird es an nichts fehlen: Unter dem Motto "Entdecke, was dich begeistert!" können die Kinder am LEGO® Stand ihre Passion für Freundschaft, Kreativität, Zauberwelten oder Tierwelten ausleben. On top gibt es Blumenkränze zu gestalten, Glitzer-Tattoos –und besonders aufregend: die Luftballon Modelliererin, die mit ihren Künsten alle Kinder-Herzen höherschlagen lässt.

Darüber hinaus garantiert die KIDS-Area für allerlei Bastelspaß und verfügt obendrein noch über einen Schminkstand.

Freude am Schminkstand: Die kleinen Gäste können bei der Auswahl des Programms zufrieden sein. © Radio Gong 96.3

Zusätzlich zu mitgebrachter Brotzeit gibt es zahlreiche Stände, an denen man viele Köstlichkeiten und Leckereien bekommen kann, wenn sich der Hunger zwischendurch einschleicht.

Auf die Picknickdecken, fertig, los!

Das Picknick-Fest wird wie bereits in den Jahren zuvor von Moderatorin Natalie aus der Mike Thiel Show begleitet, welche mit Freude die Gäste durch den Tag führen wird. "Endlich wieder gemeinsam einen schönen Tag unter freiem Himmel mit entspanntem Sound erleben. Ich freue mich riesig auf alle Münchnerinnen und Münchner, die beim größten Picknick der Stadt wieder mit dabei sind", so die Moderatorin.

Das Picknick-Fest wird wie bereits in den Jahren zuvor von Moderatorin Natalie aus der Mike Thiel Show begleitet. © Radio Gong 96.3

Für perfekten Sound sorgt der Gong DJ mit den besten aktuellen Hits live & unplugged.

Der Eintritt zum Picknick ist gratis, also: auf die Picknickdecken, fertig, los! Ein aufregender Sommertag mit leckerem Essen und vielen Überraschungen erwartet die Besucher.

Im Olympiapark

Aktionen

Musik und Programm auf der Gong-96.3-Bühne

Die AZ verschenkt Picknickdecken: solange der Vorrat reicht!

Essen und Getränkestände

KIDS-Area

Diverse Spielestationen zum Erleben und Mitmachen

Blumenkränze zum selbst gestalten

Riesen-Seifenblasen zum Staunen

Kinderschminken und vieles mehr

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel: Der Olympiapark ist mit der U-Bahn (U3/ Haltestelle Olympiazentrum oder Petuelring) dem Bus (Haltestelle Olympiazentrum/Petuelring) sowie der Tram (Haltestelle Olympiapark West/Petuelring) erreichbar.

Sicherheit

Die komplette Veranstaltung wird von geschultem und professionellem Sicherheitspersonal begleitet und überwacht. Auch bei notärztlicher Hilfe sind ausreichend Sanitätsdienste vor Ort

Keine zusätzlichen Corona-Hygienemaßnahmen

Der Lageplan vom Olympiapark. © Radio Gong

