Das größte Gute-Laune-Picknick der Stadt

Der Olympiapark wurde am Sonntag dank Radio Gong 96.3 zum chilligen Wohlfühl-Areal.

26. Juni 2025 - 14:10 Uhr

Sommer, Sonne und gute Laune pur

veranstaltete wieder das größte Picknick der Stadt. Hier gab's alles, was gute Laune macht - von den besten Hits und einem tollen Unterhaltungsprogramm auf der Bühne und dem ganzen Areal, wie immer so charmant und mit Esprit moderiert von Mike Thiel und Natalie.

Mike Thiel und Natalie von Radio Gong 96.3. © Gong 96.3

Gute-Laune-Picknick im Olympiapark

Mitten in der grünen Oase Olympiapark konnte man mit Freunden und Familie ganz gechillt im Schatten abhängen oder Sonne satt genießen. Für das leibliche Wohl sorgten die vielen Foodstände drumherum – oder man griff zum selbst Mitgebrachten aus dem Picknickkorb.

Das Picknick ist mittlerweile Tradition in München

Die Kinder kamen voll auf ihre Kosten beim Kinderschminken oder Basteln - und für Hunde gab es sogar ein eigenes Spielparadies! Was das tolle Team von Veranstalter besonders freute - außer, dass das Wetter einfach nur traumhaft war und so viele gekommen waren: Die Leute gingen ausgesprochen nett miteinander um, das Gemeinschaftsgefühl war ganz besonders, es bildeten sich richtige "Picknick-Nachbar-Freundschaften", und alle, die da waren und diesen wunderbaren Event genießen durften, waren auch so diszipliniert, keinen Müll zu hinterlassen.

Sommer, Sonne, gute Laune und jede Menge Unterhaltung für die Besucher des Picknicks. © Gong 96.3

Das größte Picknick der Stadt, das mittlerweile ja schon eine echte Tradition in München ist, war ein absolutes Highlight! Die Abendzeitung als Co-Partner sagt Dankeschön - und freut sich schon auf 2026!