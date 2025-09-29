Das ganze Viertel atmet auf: Nach dem Ende der Großbaustelle ist hier wieder Leben in München eingekehrt
Eine Stadt verändert sich ja ständig, und wenn ich an die fast schon ewige Baustelle vom Isartor bis zum Rosenheimer Berg und in die Innere Wiener Straße denke, muss ich sagen, das war schon echt lang. Richtig lang. Nun sind die Baustellen seit einiger Zeit fast beendet. Ich verstehe einfach nur dieses "fast" nicht. Immer noch stehen hier und da weiß-rote Absperrelemente herum, die Aussparungen an der Ludwigsbrücke sind auf beiden Seiten abgesperrt, ein Grund ist nicht ersichtlich. Hinter der einen sammelt sich langsam der Müll von verschiedenen To-go-Behältern und Bechern, hinter der anderen gammelt ein ungenutzter Generator vor sich hin. Sollte es nicht der Anspruch sein, eine Baustelle einfach mal komplett zu beenden, ohne dass noch monatelang solche unschönen Hinterlassenschaften bleiben?
An der Brücke; ein echter Blickfang
Schön, dass die neuen Tramgleise eingefasst und begrünt sind, die Haltestellen Deutsches Museum großzügig aufgebaut sind. Die großen Brückenfiguren an der Brücke Richtung Erhardtstraße leuchten wieder in strahlendem Weiß und sind wieder ein echter Blickfang. Das ganze Viertel atmet ein bisschen auf, war doch alles über Jahre im Dornröschenschlaf. Alles ist nun großzügiger gestaltet, allerdings natürlich auf Kosten der Autofahrer, die jetzt in jeder Richtung nur noch eine Spur haben. Es staut sich.
Vom öffentlichen Klo zur beliebten Boazn
Bis vor ein paar Tagen gab es noch den Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen. Leider ist der Sommer endgültig vorbei und der Betrieb dort für heuer eingestellt. Dafür gibt’s eine, nicht mehr ganz neue, Institution am Fluss, die Boazn in einer ehemals öffentlichen Toilette – Bar und Kneipe, direkt an der Isar.
An warmen Tagen: ein echtes Gewusel
An Wochenenden und warmen Tagen herrscht hier immer das pralle Leben – offen ist unter der Woche ab 15, an Wochenenden ab 12 Uhr. Auch gegenüber dem Müller’schen Volksbad, auf der anderen Seite der Rosenheimer Straße, hat sich in den letzten Jahren eine schöne Meile entwickelt – mit einigen neuen Lokalen. Wenn viel los ist, ist das ein richtiges Gewusel zwischen Außengastro, Fußgängern und Radlern.
Und weiter oben? Das Motorama hat schon bessere Zeiten erlebt
Ein Stück weiter oben das Motorama, das vom einstigen Glanz ganz schön was verloren hat. Und der Rio Filmpalast? Hat seine Anzeigentafeln auf elektronisch umgestellt. So viel zu den Veränderungen.
In diesem Sinne eine schöne Woche
Ihr Sigi Müller
- Themen:
- Isartor
- Kulturstrand
