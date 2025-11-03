Das erwartet Sie auf Münchens kreativster Messe des Jahres

Wer Geschenke stressfrei und rechtzeitig besorgen möchte, findet in fünf Hallen ebenso das Passende wie alle, die neue Ideen, persönliche Beratung und echte handwerkliche Qualität für ihr Zuhause suchen: Heim+Handwerk und FOOD & LIFE in München öffnet vom 12.-16.11.2025.

03. November 2025 - 07:41 Uhr

Inspirationen zum Anfassen, Erleben und Genießen – auf der Heim+Handwerk und FOOD & LIFE 2025.

In fünf Hallen des Messegeländes München präsentieren Aussteller der gemeinsam mit der hochwertige Produkte, kreative Konzepte und echte Handwerkskunst – live, persönlich und inspirierend.

Morgens strömen die Besucher auf die Heim+Handwerk und die FOOD & LIFE – der Tag kann beginnen. © GHM

Individuell wohnen mit Stil

In Halle A6 dreht sich alles um Einrichtung, Möbel und Design. Von maßgefertigten Einzelstücken bis zu modernen Wohnkonzepten zeigen Handwerksbetriebe, Marken und junge Labels, wie sich Räume individuell gestalten lassen. Auf der neuen WERKfläche können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden: Im planWERK geben Studierende der Hochschule Coburg kreative Einrichtungstipps, in der WERKstatt darf ausprobiert, gebaut und gestaltet werden.

Auf der neuen WERKfläche können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden: Impressionen von der DIY-Fläche. © GHM

Das Schreinerhandwerk steht gleich doppelt im Fokus: Die Ausstellung "Die Gute Form" zeigt preisgekrönte Gesellenstücke aus ganz Deutschland, während "Holz aus Bayern" Möbel aus regionalen Hölzern präsentiert – modern, nachhaltig und hochwertig gefertigt.

Das Schreinerhandwerk steht gleich doppelt im Fokus: Die Ausstellung "Die Gute Form" zeigt preisgekrönte Gesellenstücke aus ganz Deutschland, während "Holz aus Bayern" Möbel aus regionalen Hölzern präsentiert. © GHM

DIY für alle

In Halle B6 stehen Kunsthandwerk, Mode und Designobjekte im Mittelpunkt. Hier finden Besucherinnen und Besucher handgefertigten Schmuck, stilvolle Accessoires und außergewöhnliche Mode. Wer selbst kreativ werden möchte, kann am Stand von "Herzstück" Mosaiklampen gestalten. Die GREENSTYLE zeigt, wie Fair Fashion heute aussieht – verantwortungsvoll produziert und trotzdem trendbewusst.

Von maßgefertigten Einzelstücken bis zu modernen Wohnkonzepten zeigen Handwerksbetriebe, Marken und junge Labels, wie sich Räume individuell gestalten lassen. © GHM

Modernes Zuhause

Wie sich das Zuhause zukunftsorientiert und nachhaltig gestalten lässt, erfahren Interessierte in Halle A5. Das Forum Das Haus bietet praxisnahe Vorträge zu Themen wie energetische Sanierung, Photovoltaik oder Smart Home. Passende Produkte und Lösungen finden sich gleich nebenan – von der Dämmung bis zur intelligenten Haussteuerung.

Die Küche - das Herzstück im Haus und auch auf der Messe in Halle B5: Hier erfahren Sie alles über neue Trends, smarte Geräte und vieles mehr. © GHM

In Halle B5 wird die Küche zum Herzstück des Wohnens. Marken und Manufakturen präsentieren neue Küchentrends, edle Materialien, smarte Geräte und designstarke Möbel – für alle, die Ästhetik und Funktion verbinden möchten.

Spezialitäten aus aller Welt

Parallel zur lädt die in den Hallen B5 und C6 zum Genießen ein. Hier warten handwerklich hergestellte Spezialitäten, kreative Drinks und Live-Cooking auf die Besucherinnen und Besucher. Ein Highlight ist die "Bar Bavarese", die den Trend zum Aperitif feiert.

Auf der parallel stattfindenden FOOD & LIFE 2 warten handwerklich hergestellte Spezialitäten, kreative Drinks und Live-Cooking auf die Besucherinnen und Besucher. © GHM

In der FOOD START.up Area präsentieren junge Unternehmen ihre Ideen von morgen, während die große Food-Truck-Area mit Streetfood aus aller Welt zum Verweilen einlädt.