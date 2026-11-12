Klimaschutz, internationale Artistik und spektakuläre Feuershows: Das Tollwood-Winterfestival startet am 24. November mit einem vielfältigen Programm und einer klaren Botschaft

Das Tollwood-Winterfestival gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen des Jahres. Die Theresienwiese verwandelt sich auch heuer in eine bunte Welt aus Kunst, Kultur und Kulinarik.

Wenn es draußen kalt und grau wird, bringt das Winter-Tollwood Farbe, Licht und Leben auf die Theresienwiese. Das Winterfestival lockt auch in diesem Jahr mit Kunsthandwerk, Gastronomie und Kultur. Neben kulinarischen und kreativen Entdeckungen dürfen sich die Besucher auch in diesem Jahr auf spektakuläre Artistik und spannende Gesprächsabende freuen. Im Mittelpunkt steht diesmal der Klimaschutz.

Vinu und Annar (v.l.) kochen auf dem Winter-Tollwood indisch. An ihrem Standl gibt es den „Pakora Wrap“ mit frittiertem Gemüse. © Daniel von Loeper

Klimaschutz und mehr sind die Themen

"Ich mache keine körperliche Performance", stellt Meteorologe Sven Plöger bei der Pressekonferenz zum diesjährigen Winter-Tollwood klar. Als Artist wird er also nicht auftreten, dafür aber über das Klima sprechen.

Das Festival beginnt am 24. November und steht unter dem Motto "All in fürs Klima – das Spiel deines Lebens".

"Beim Spiel ‚Klimavernunft gegen Realitätsverweigerung‘ steht es heute gefühlt 1:3. Das Gute: Spiele kann man drehen. Aber nur, wenn man weiterspielt! Also nicht entmutigen lassen, nachfolgende Generationen werden es uns danken", mahnt Plöger. Am 14. Dezember wird er im Grand Chapiteau auf der Bühne stehen.

Meteorologe Sven Plöger spricht beim Tollwood über den Klimawandel. © Daniel von Loeper

Auch weitere Gesprächsabende sind geplant. Bereits ausverkauft sind die Veranstaltungen mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Ex-Vizekanzler Robert Habeck. Noch Karten gibt es für den 7. Dezember: Dann nimmt Meeresbiologe und "Terra X"-Moderator Uli Kunz das Publikum mit in die faszinierende Welt der Ozeane. Tickets kosten 15 Euro.

Spektakuläre Shows im Theaterzelt

Weniger ernst und deutlich spektakulärer wird es bei den internationalen Zirkus- und Tanzproduktionen im Theaterzelt. Drei preisgekrönte Shows versprechen Akrobatik auf höchstem Niveau, eindrucksvolle Choreografien und jede Menge Humor.

Das australische Ensemble Gravity & Other Myths begeistert mit "Ten Thousand Hours" und kraftvoller Körperkunst. In "Triptych" von Lewis Major Projects verschmelzen Tanz, Musik und Licht zu einem Gesamtkunstwerk. Mit "Mad in Finland" bringt Galapiat Cirque schließlich zeitgenössischen Zirkus, Livemusik und schrägen Humor auf die Bühne. Tickets für die Shows gibt es ab 38 Euro.

Louis und Tiva setzen in der bunten Mischung aus Kulinarik auf klassische Reiberdatschi mit Apfelmus oder Kräuterquark. © Daniel von Loeper

Doch auch abseits der Zelte gibt es freilich einiges zu entdecken. Eine Neuerung dürfte Stammgästen sofort auffallen: Den beliebten Feuershowplatz vor dem Eingang zum Festivalgelände wird es nicht mehr geben.

Auf die spektakulären Darbietungen mit Flammen müssen die Besucher dennoch nicht verzichten. Die Feuershows ziehen direkt auf das Gelände um und werden in der zweiten Festivalwoche auf dem "Cube", einer erhöhten und beleuchteten Bühne, präsentiert.

Und das Beste: Diese und viele weitere der insgesamt 416 Vorstellungen sind kostenlos.

Tollwood- Winterfestival, Theresienwiese, 24.11. bis 23.12., Mo-Fr ab 14 Uhr, Sa+So ab 11 Uhr